SPD Neunkirchen am Brand hat einen neuen Vorstand gewählt

In seiner Jahreshauptversammlung hat der Ortsverein der SPD Neunkirchen am Brand einen neuen Vorstand gewählt. Die Parteimitglieder beriefen Benjamin Hoell einstimmig zum Vorsitzenden; seine Stellvertreter sind Kerstin Jaunich und Andreas Pfister (Dritter Bürgermeister von Neunkirchen am Brand).

Der bisherige Vorstand unter dem Vorsitz von Joshua Bürzle wurde mit großer Anerkennung für sein Engagement entlassen.

Politischer Feierabend

Einmal im Monat trifft sich der SPD-Ortsverein Neunkirchen am Brand zukünftig zu einem "Politischen Feierabend" unter dem Motto "Mitreden statt meckern!". In wechselnden Gastwirtschaften bieten diese Abende Gelegenheit zum zwanglosen Meinungsaustausch zu aktuellen Themen in der Gemeinde und darüber hinaus. Eingeladen sind alle interessierten Mitbürger mit oder ohne Parteibuch. Der erste "Politische Feierabend" ist am 21. Februar um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zur Seku", Bahnhofstraße 2 in Neunkirchen, zum Thema Bildung.

Kommunalwahl

2020 finden die nächsten Kommunalwahlen in Bayern statt. Gewählt werden die Mitglieder des Marktgemeinderates von Neunkirchen am Brand. Laut Pressemitteilung traditionell führt die SPD für die Kommunalwahlen eine "offene Liste", das heißt, dass auch parteilose Personen über die SPD-Liste für den Gemeinderat kandidieren können. Kontakt zum SPD-Ortsverein: Benjamin Hoell (Telefon 09134/908148), Kerstin Jaunich (Telefon 09134/7084817) oder Andreas Pfister (Telefon 09134-7896).