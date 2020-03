SPD-Bundesvorsitzender Norbert Walter-Borjans spricht in Forchheim über Pflegenotstand

Mit Ehrenamtlichen aus dem Pflegebereich, Altenpflegern und Leitern von Pflegeeinrichtung führte Norbert Walter-Borjans gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und dem Landratskandidaten Reiner Büttner einen Dialog über die Pflege im Landkreis Forchheim.

Dabei kamen besonders die Schwachstellen zur Sprache. Denn in Forchheim gebe es einen akuten Pflegekräfte-Mangel. In manchen Einrichtungen wären zwar Plätze frei, aber durch fehlendes Personal sei es nicht möglich, diese Plätze zu belegen - und das obwohl täglich Anfragen von Betroffenen reinkommen. Ausländische Pflegekräfte könnten dabei Entlastung liefern und zwar jene, die bereits im Land sind und auch bereit sind in der Pflege zu arbeiten. Dafür müssten sie entsprechend integriert werden, so Norbert Walter-Borjans.

Kritik gab es aber auch für fehlende bezahlbare Betreuungsplätze in Forchheim. Das Katharinenspital habe sich durch die Renovierungen von einem Haus für Ärmere zu einer Einrichtung für reichere Senioren gewandelt, was besonders an den hohen Mieten liegt. Laut Uwe Kirschstein könnte hier der Gesetzgeber Hilfestellung geben, in dem er das Stiftungsrecht ändere und die Zeit für das Abzahlen der Einrichtung verlängere. So könnten die Mieten gesenkt werden.