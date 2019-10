Sparen war auch beim Wasser Trumpf

- "Wasser - Quell allen Lebens" lautete der Titel des Naturschutzpreises 2019, den die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg gemeinsam mit den Kreisverbänden für Gartenbau und Landespflege Forcheim und Erlangen-Höchstadt bereits zum 24. mal ausgeschrieben hatten.

Direktor Rainer Lang, Vorstand der Raiffeisenbanken, gab nun in der Geschäftsstelle Forchheim die Sieger bekannt. Landrat Hermann Ulm und Klaus Neuner, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, betonten in ihren Ansprachen, wie wichtig es sei, das Thema Wasser aufzugreifen.

Teures Gut

Wegen der heißen Sommer der letzten Jahre sei es unabdingbar geworden, Wasser als teures Gut anzusehen. Wasser muss sparsam verwendet werden, soll aber auch zum Erhalt des Lebensraumes für Insekten dienen und z.B.in Form eines Gartenteichs oder Bachlaufs zum Entspannen einladen.

Bei dem Wettbewerb wurden Gärten gesucht, in denen sparsam mit dem kostbarem Gut Wasser umgegangen wird und Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen im Mittelpunkt steht.

Bereits seit 1996 wird der Naturschutzpreis mit wechselnden Themen ausgeschrieben.Auch in diesem Jahr war der Naturschutzpreis wieder mit 5000 Euro dotiert.

20 Teilnehmer hatten sich in diesem Jahr um den Naturschutzpreis beworben. Die Jury unter dem Vorsitz von Hans Schilling entschied, den Preis auf mehrere Wettbewerbsteilnehmer zu verteilen. Die Gärten wurden im Vorfeld in die beiden Kategorien Privatgärten und öffentliche/Schul- und Vereinsgärten eingeteilt. Schilling ging ausführlich auf die Wettbewerbsobjekte ein und zeigte sich erstaunt, auf welche Art und Weise die Gartenbesitzer Regenwasser auffangen und für die Bewässerung nutzen.

Preis geht nach Kirchrüsselbach

In der Kategorie Privatgärten ging der erste Preis (600 Euro) an Kerstin Ott und Rudolf Meier aus Kirchrüsselbach. Platz zwei mit 400 Euro belegten Brigitte und Günther Eichler aus Sollenberg. Christine Vogel aus Hiltpoltstein landete auf Rang drei (300 Euro), und Monika und Norbert Jungkunz auf Platz vier (200 Euro). Erika und Wieland Walther aus Lauf-Beerbach, Reinhold Schmitt aus Forchheim, Hildegard und Edmund Kügel aus Hallerndorf sowie Brigitte Altmann aus Etlaswind belegten zusammen den fünften Platz mit je 150 Euro. Sechs weitere Teilnehmer wurden mit je 50 Euro belohnt.

Im Bereich öffentliche Gärten/Vereinsgärten/Schulgärten ging der erste Preis in Höhe von 1200 Euro an den Kurgarten Egloffstein. Über den zweiten Platz (750 Euro) durfte sich die Mittel- und Realschule Gräfenberg freuen.

Sonderpreis für Schaugarten

Ein Sonderpreis in Höhe von 500 Euro ging an Peter Distler für seinen Schaugarten in Morschreuth, welcher jederzeit Zugang für die Öffentlichkeit gewährt.

Die Siegerobjekte werden in einer Ausstellung präsentiert. Diese Ausstellung ist bis 5. November in der Geschäftsstelle Forchheim zu sehen. Anschließend in den Geschäftsstellen Gräfenberg, Eschenau und Heroldsberg für jeweils eine Woche.