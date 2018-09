Soroptimist Forchheim: Bärbl Flessa folgt Susanne Heydenreich nach

Als neue Präsidentin von Soroptimist International (SI) Forchheim-Kaiserpfalz ist Bärbl Flessa für die Amtszeit 2018 bis 2020 gewählt worden. Flessa ist Gründungsmitglied des Service-Clubs und eine aktive Soroptimistin. Susanne Heydenreich, hat den Club von 2016 bis jetzt geleitet und in dieser Zeit einige soziale Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht. Die Einnahmen der Benefizkonzerte, vom Adventsmarkt und der Verkauf von den Flohmärkten wurden für das Musikprojekt an der Adalbert-Stifter-Schule, das Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus Forchheim, den SI-Kunstpreis 2017, das Junge Theater (Zirkart-Festival 2018) und die Diakonie Bamberg-Forchheim (Sprachkurse für Asylbewerber) gespendet. Insgesamt wurde in diesen beiden Jahren 11 000 Euro ausgeschüttet. Für ihre zweijährige Amtszeit hat sich die neue Präsidentin vorgenommen, die bisherigen sozialen Projekte weiterzuführen und auszubauen und neue Akzente zu setzen. Ebenso liegt es ihr am Herzen, engere Kontakte zu den anderen Service-Clubs (Lions und Rotary) zu knüpfen.

Das Motto für ihre Amtszeit ist das soroptimistische Ziel "Vertiefung von Freundschaft und Zusammengehörigkeit". Dazu gehört neben dem Ausbau der bestehenden Netzwerke auch die Gewinnung von neuen Clubmitgliedern.

Mit dem afrikanischen Sprichwort "Wer schnell vorankommen will, der laufe alleine, wer weit kommen will, der suche die Gemeinschaft" setzt die Präsidentin Bärbl Flessa Akzente für ihre Amtszeit. Als Vizepräsidentin steht ihr Birgit Rosbigalle, Apothekerin, zur Seite. Zum Vorstand gehören Charlotte Müller-Bock (Schriftführerin) und Tanja Mertens (Schatzmeisterin). Seit der Clubgründung 2004 ist Flessa die achte Präsidentin des Clubs, der mit 22 Mitgliedern ihre Arbeit unterstützt.