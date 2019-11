Zehn Schweine kommen jeden Montag bei Metzger Klaus Albert an. An einem Schlachttag werden die lebenden Tiere am frühen Morgen von Bauernhöfen aus der Region (zum Beispiel aus Strullendorf) geholt. Die Schweine werden am Hintereingang der Eggolsheimer Metzgerei abgeladen und vor dem Schlachtraum ein...