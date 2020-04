Die "Schlacht um Nürnberg" war in der gesamten amerikanischen Presse von großem Interesse. Das schreibt Karl Kunze in seinem Standardwerk "Kriegsende in Franken und der Kampf um Nürnberg".Zum einen galt es, Hitlers "Stadt der Reichsparteitage" noch vor seinem Geburtstag am 20. April zu erobern, und ...