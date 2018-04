So ein aufgeblasenes Einhorn auf der Trubach

Spende für guten Zweck





"Unauthorisiertes Treibgut auf der Trubach", so lautete die fiktive Einsatzmeldung vom Kommandanten der FFW Wolfsberg, Andreas Kirsch. Die Einsatzfreude war groß für die Aktion "Cold Water Grill Exchange 2018", wie sich der Einsatz von Vereinen und Wehren nennt.Letztlich steht die Gaudi im Vordergrund, ein Spaßeinsatz mit sozialem Hintergrund, der von Wehren zu Wehren und anderen Vereinen, gleich einem Kettenbrief, weitergereicht wird. Wolfsberg war von den Kollegen aus Behringersmühle zu diesem Einsatz nominiert worden.Dabei handelt es sich hier um einen Wettbewerb, in dem lustige und kreative Filme gedreht und ins Netz gestellt werden zu den Stichworten Grillen und kaltes Wasser. Das glasklare, erfrischende Quellwasser der Trubach, kurz nach ihrem Ursprung, lud dazu förmlich ein.Ein aufgeblasenes Einhorn, beladen mit genügend Flaschen Bier und Grillbratwürsten, war schließlich aus dem Wasser unter viel Lachen zu "retten". "Wir haben die Gefahr gebannt, das Gefahrengut aus der Trubach entfernt", meldete schließlich Andreas Kirsch den erfolgreichen Einsatz an die Leitstelle. Die "Entsorgung" funktionierte anschließend auch problemlos. Der Beweis ist auch im Internet dokumentiert.Die beteiligten Gruppierungen/Vereine spenden einen Betrag für einen sozialen Zweck. Am Ende nominierte die FFW Wolfsberg die Bergwacht Fürth mit Dienstposten in Untertrubach, die Patenwehr von Geschwand und die FFW Hundshaupten als Akteure für die nächste Runde.Die FFW Wolfsberg erfuhr von einem Spendenaufruf und wird ihre Spende an die Familie eines verunglückten oberfränkischen Feuerwehrmannes überreichen, den die Wolfsburger im Zuge des alljährlichen Aktivenausflugs am Samstag, 21. April, besuchen werden.