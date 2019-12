Sinnlose Zerstörungswut in Neunkirchen: Vandalen verwüsten 11 Gräber

In mehreren Fällen von sinnloser Zerstörungswut bittet die Forchheimer Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Neunkirchen am Brand: Vandalen verwüsten 11 Gräber

Am Samstagmorgen teilten mehrere Bürger der Polizei mit, dass am Friedhof in Neunkirchen am Brand mehrere Gräber verwüstet wurden, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Vandalen im Zeitraum von Freitagabend auf Samstagmorgen in den Grabreihen nahe des Friedhofseinganges insgesamt elf Gräber verwüstet und dabei auch Grablichter und Grabschmuck beschädigt hatten.