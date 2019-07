Shamrock Castle in Bammersdorf: Irisches Festival lässt Schlosspark ergrünen

Shamrock ist nicht nur der irische Name für das grüne Kleeblatt und damit Attribut des Nationalheiligen Patrick, sondern auch der Name und das Programm für das Festival "Shamrock Castle". Laut Veranstalter Guido Glöckler vom Concertbüro Franken ist es das zweitgrößte irische Festival in Deutschland.Dieses fand vom 12. bis 13. Juli im Schlosshof der Jägersburg in Bammersdorf statt. Im Mittelpunkt der Musik stand die Band "Fiddler's Green".

Gleich zu Beginn war die Stimmung der zahlreichen Besucher ausgezeichnet: Während vorne auf der Bühne die Musik gespielt wird, fielen von oben ein paar Tropfen vom Himmel - doch die Besucher ließen sich ihre gute Laune von nichts beirren. Sie tanzten, klatschten und sangen ungestört mit.

"Die Karten sind ausverkauft", freute sich Veranstalter Glöckler. Da viele der Konzertbesucher von weit her anreisen, wurde das "Shamrock Castle" Festival zwei Tage lang veranstaltet. So würde sich auch eine Reise aus dem hohen Norden oder dem nordhessischen Sontra lohnen.

Auch Stammgäste waren vor Ort, wie Vera und Knut Lindner, sowie Claudia und Thomas König. Sie kommen schon viele Jahre zur Jägersburg und erinnern sich noch gut an die Anfangszeit, als hier vieles noch unfertig war.

Da sich das Konzert selbst im Innenhof abspielt, wird es in der Umgebung auch nicht so laut, sagt Glöckler. Er betonte aber, dass auch die Bammersdorfer selbst gerne kommen. Schließlich wird auch in den Pausen im Biergarten im Schlossgarten Musik gespielt.

Das Publikum war bunt gemischt: Während kleinere Kinder vorsichtshalber mit Ohrschützern ausgestattet hoch oben von Papas Schultern alles überblickten, tanzten grauhaarige, langbezopfte und glatzköpfige Menschen aller Altersstufen fröhlich miteinander - ganz egal, ob mit oder ohne grünen Hut.