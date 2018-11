Dieser Weltstar kommt zum Open Air 2019 in Forchheim

Die Sparkasse Forchheim und der Veranstaltungsservice Bamberg haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben: Am dritten Wochenende im Juni 2019 spielt Sting auf dem Jahn-Gelände in Forchheim.

Der britische Musiker wird am 23. Juni, ab 19 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Jahn-Gelände in Forchheim geben. Ein Sting-Ticket wird 76 Euro kosten. Ab Freitag gibt es die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bereits ab Mittwoch gibt es Karten exklusiv über die Plattform www.ticketmaster.de. Zum Jubiläum können Kunden der Sparkasse Forchheim die Tickets zu einem vergünstigten Preis (60 Euro) kaufen. Die Sparkassen-Karten gibt es ebenfalls ab Freitag unter der Ticket-Hotline (09191 88-333) oder an der Hauptkasse der Sparkasse Forchheim (Klosterstraße 14).

Zwei Open-Air-Veranstaltungen in Forchheim geplant

Geplant sind zwei Veranstaltungen am Samstag, 22. , und Sonntag, 23. Juni. Die erste Veranstaltung ist eine "90er-Live-Show" mit den größten Hits aus dem Jahrzehnt. Am Samstag, 22. Juni, vor dem Sting-Konzert findet ab 14 Uhr außerdem die "90er Live" Party-Tour auf dem Jahn-Gelände statt. Es spielen sieben bekannte Musikbands der 1990er: "East17", Oli P., Fun Factory, LayZee fka. Mr. President, Masterboy & Beatrix Delgado, Kate Ryan, Culture Beat & Bellini. Die Tickets kosten 31,90 Euro und sind ebenfalls ab Freitag erhältlich.

Sting-Konzert in Forchheim ist das Highlight des Jahres

Die zweite ist dann das Konzert-Highlight des Jahres in Forchheim: Dann kommt der britische Musiker Sting nach Forchheim. "Wir haben es geschafft!", verkündet Gaby Heyder vom Veranstaltungsservice Bamberg am Dienstag stolz.

Der Veranstaltungsservice organisiert das Konzert gemeinsam mit der Sparkasse Forchheim, die 2019 ein kleines Jubiläum (180 Jahre) feiert. "Ich habe es gewagt, Sting vorzuschlagen. Man muss ja manchmal verrückt sein dürfen", erinnert sich Ewald Maier, Vorstand der Sparkasse Forchheim. Doch es hat geklappt, den britischen Weltstar nach Forchheim zu holen. Die Königsstadt bildet den Auftakt einer kleinen exklusiven Sting-Konzertreihe in Deutschland - neben Forchheim spielt der Brite 2019 nur noch auf vier weiteren Open Airs.

Sting spielt Best-of mit Klassikern von Police

"Wir freuen uns sehr, dass Sting ein Best-of spielen wird", betont Wolgang Heyder vom Bamberger Veranstaltungsservice. Das bedeutet, Sting wird auch Lieder aus seiner Frühzeit bei der Band Police spielen. Ob eine Vorband spielt, stehe noch nicht fest.

"Auf der ,90er Live' Party wird dann ein jüngeres Publikum angesprochen", findet Heyder. Das Jahn-Gelände ist für 12 000 Besucher ausgelegt, die Veranstalter rechnen mit 8000 Gästen. Am Sonntag, 23. Juni, ist in Forchheim gleichzeitig der Stadt-Triathlon. Die städtischen Ämter hätten versichert, dass beide Großveranstaltungen trotzdem stattfinden können.

Auch die Zusammenarbeit mit der SpVgg Jahn Forchheim und dem neuen Hamburger Investor des Areals habe sehr gut geklappt. Der Sportverein wird in den Stadtnorden umziehen, und auf die Jahn-Fläche sollen Wohnungen (Philosophenviertel) gebaut werden. Das Sting-Konzert werde deshalb wohl das letzte große Event auf dem Jahn-Gelände. "Wenn wir das Konzert beenden, stehen die Bagger sozusagen vor der Tür. Danach wird das Jahn-Gelände tatsächlich Historie sein", so Gaby Heyder.

Ein Rückblick

Der Veranstaltungsservice Bamberg hatte schon 2014 und 2015 die großen Open-Air-Konzerte auf dem Jahn-Gelände organisiert. Das erste Konzert war von der Sparkasse Forchheim initiiert worden, die 2014 das 175-jährige Bestehen feierte. Das Konzert mit Xavier Naidoo sorgte über die Landkreis-Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit. Kommendes Jahr besteht die Sparkasse dann seit 180 Jahren.

Die Historie der Jahn-Open-Airs in Forchheim

2014 Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Forchheimer Sparkasse organisiert diese am 21. Juni 2014 auf dem Gelände der SpVgg Jahn Forchheim ein Konzert mit Xavier Naidoo.

Gemeinsam mit dem Veranstaltungsservice Bamberg wird das Sportgelände zum Konzert-Areal. Im Vorprogramm des R'n'B-Sängers war Michael Lane aus Dorfhaus aufgetreten. 12.000 Zuhörer machten das Konzert zu einem ausverkauften Erlebnis.

2015 Star-Geiger David Garrett und Rock-Musiker Peter Maffay nutzen am 19. und 20. Juni 2015 das tolle Ambiente der Sportanlage, um gut besuchte Auftritte in Forchheim hinzulegen.

Danach wurde es still um die Konzerte, das Jahn-Gelände war anschließend hauptsächlich als neuer Wohnstandort "Philosophenviertel" im Gespräch. Die Jahn-Halle in Forchheim soll im Juni 2019 abgerissen werden. Erst danach kann der Wohnbau auf dem Gelände beginnen.