Seniorenbeauftragte: Nicht gegen Kinder, aber für Senioren

In der Sitzung des Hausener Gemeinderates stand unter anderem der Jahresbericht der gemeindlichen Seniorenbeauftragten auf der Tagesordnung. Die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte Gerda Wagner berichtete über das abgelaufene Jahr.

Nachdem sich Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) kurz vor der Sitzung krankgemeldet hatte, übernahm der Zweite Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) die Sitzungsleitung. Aus Rücksicht auf die kurzfristige Sitzungsvertretung wolle er die seiner Meinung nach vielen berichtigten Kritikpunkte nun kurzhalten, kündigte Gemeinderat Roland Garcon (UWG) an. Er kritisierte nur nebenbei, dass die Tagesordnung zur Sitzung unvollständig sei. Es würden immer noch diverse Geschäftsanträge der Fraktionen nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Garcon und die Mehrzahl der Gemeinderatsmitglieder rügten diesen Mangel. Neben dem Bericht des Jugendpflegers, der wegen Krankheit ebenfalls entfiell, stand der Bericht der Seniorenbeauftragten auf der Sitzungsladung. Das letzte Mal berichtete Gerda Wagner am 19. Mai des Vorjahres über die Seniorenarbeit. Wagner sprach darüber, dass man im vergangenen Jahr zahlreiche Vorträge für die Senioren im Bürgerhaus abhalten habe können, die allesamt gut besucht gewesen seien. Hinzu sei die Organisation verschiedener Seniorenfeste gekommen. Man habe auch Ausflüge angeboten.

50 bis 60 Teilnehmer

Durchschnittlich würden zwischen 50 und 60 Hausener Senioren die diversen Treffen und Veranstaltungen besuchen, berichtete Wagner. Für ihren Standpunkt, dass man auch weiterhin um eine Nutzung des Bürgerhauses für die Senioren kämpfen werde, sei sie in der Öffentlichkeit viel kritisiert worden, beklagte Wagner. Sie betonte, dass es ihr nie darum gehe, wie ihr vorgeworfen wurde, gegen Kinder zu sein, sondern sie vertrete lediglich - wie es auch ihre Aufgabe sei - die Belange der Senioren. Damit habe sie lediglich ihr Statement zu der geplanten Umnutzung des Bürgerhauses in eine Kindertageseinrichtung gegeben, betonte Wagner. Sie sei auch weiterhin der Meinung, dass das Bürgerhaus der optimale Platz sei, um Seniorenarbeit zu betreiben, nicht zuletzt auch aus Mangel an Alternativen, machte Wagner klar. Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) bedankte sich bei Gerda Wagner für die ehrenamtliche Arbeit, die inzwischen schon im fünften Jahr von ihr gemacht werde, und dankte auch ihrem Ehemann, der sie bei der Organisation der Veranstaltungen immer wieder unterstütze. Ruppert wies darauf hin, dass man den Tagesordnungspunkt über die geplante Erhöhung der Gebühren für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen wegen Fehlern in der Sitzungsvorlage nicht beschließen könne. Deshalb nahm er den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung. Gemeinderat Daniel Singer (CSU) reklamierte, dass in den letzten Wochen gleichzeitig der Bürgermeister und auch der Geschäftsleiter in Urlaub gegangen seien. Seiner Meinung nach dürfe es solche Überschneidungen nicht geben.