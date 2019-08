Egloffstein vor 1 Stunde

Großeinsatz

SEK-Einsatz in der Fränkischen Schweiz: Mann feuert Schüsse ab - Polizei fordert Verstärkung an

In Egloffstein in der Fränkischen Schweiz hat ein Anwohner in seinem Garten mit einer Waffe herumgeschossen. Mehrere Nachbarn riefen die Polizei. Diese forderte das SEK an.