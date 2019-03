Sebastian Striegel führt die CSU Ebermannstadt

Mit großer Mehrheit wählten die Mitglieder des CSU-Ortsverbandes Ebermannstadt den 35-jährigen Juristen und Rechtsanwalt Sebastian Striegel zu ihrem neuen Ortsvorsitzenden.

Striegel wuchs in Ebermannstadt auf, studierte nach seinem Abitur Rechtswissenschaften an Universität Erlangen-Nürnberg und ist seit 2013 als Rechtsanwalt tätig. Seine Spezialisierung im Versicherungsrecht lässt ihn derzeit beruflich schwerpunktmäßig in München tätig sein. Seinem Hauptwohnsitz Ebermannstadt blieb Striegel gerade wegen seiner Familie, der Verbundenheit zu Freunden und dem Vereinsleben stets treu.

Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Monika Sponsel-Secknus, Harald Dittrich und Johannes Götz sowie Schatzmeister Horst Pommerening und Schriftführer Reinhold Liebel. Zum Beisitzer wurden Sigrid Hübschmann, Klaus Friedrich, Reinhard Friedrich, Christopher Herbst, Rudolf Männlein, Andreas Martin, Konrad Schlebusch, Georg Striegel und Philipp Striegel gewählt.

Weiterhin werden die amtierenden Stadträte Michael Hack, Nikolaus Neuner, Richard Wiegärtner und Dritter Bürgermeister Rainer Schmeußer dem Vorstand angehören. Komplettiert wird das Team mit dem Zweiten Bürgermeister Sebastian Götz als JU-Vorsitzenden sowie mit dem Ehrenvorsitzenden Altbürgermeister Franz Josef Kraus. In seiner Antrittsrede bedankte sich der neue Ortsvorsitzende Sebastian Striegel bei den Mitgliedern für das Vertrauen. Im Bewusstsein der großen Verantwortung - auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020 - sicherte er sein volles Engagement für den Ortsverband und für seine Heimatstadt Ebermannstadt zu.