Schülerin in Ebermannstadt von Motorrad erfasst und schwer verletzt

Am Montagmorgen trat die 14-jährige Schülerin auf dem Schulweg unvermittelt auf die Fahrbahn in der Georg-Wagner-Straße in Ebermannstadt , um die Straßenseite zu wechseln. Die 16-jährige Motorradfahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Schülerin.Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Zweiradfahrerin erlitt keine Verletzungen. Es entstand laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt auch kein Sachschaden.