Schüler stehen im Reich der Pilze

Ein großer, etwas heiserer Hund bellt im Wald bei den Schwarzen Weihern zwischen Buckenhofen und Pautzfeld. Vermeintlich ein Hund. Es ist ein Kolkrabe, der die Gruppe junger Leute entdeckt hat und kommentiert. "Die Kolkraben waren die Begleiter von Wotan oder Odin; ihre Namen waren Hugin und Munin und die bedeuten Verstand und Mut", sagt die Mykologin (Pilzkundlerin) Diana Herpfer zu ihren Begleitern. Dies sind die Mitglieder eines P-Seminars des Ehrenbürg-Gymnasiums unter der Leitung von Carsten Schlegel. Ein Jahr lang wollen sie sich mit dem Reich der Pilze befassen und haben sich deshalb zu dieser Exkursion angemeldet.

Gleichzeitig erwerben sie ihren ersten Stempel im Artenkennerpass. Dahinter steht eine Kooperation des Landkreises, des Schulamtes, der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, des Bund Naturschutzes und der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Die nötigen Fördermittel stammen von der Glücksspirale.

Wissen weitergeben

Ziel der vom Biologen Johannes Mohr ins Leben gerufenen Aktionen ist die Weitergabe von Wissen auf verschiedenen Gebieten der Biologie. Wissen, das sich - inzwischen meist ältere - Menschen jahrelang erworben haben. Und das ohne Nachfolger verlorenzugehen droht.

Die Jungforscher entdecken viele Pilze, auch wenn - der Trockenheit geschuldet - kein Röhrenpilz dabei ist. Zur Gruppe der Röhrenpilze gehören die beliebten Speisepilze wie der Steinpilz oder die Rotkappe.

Mit ihren Vorkenntnissen denken die Schüler sofort daran, auf Totholz zu achten, denn in ihm finden viele Baumschwämme ihre Nahrung. Sie zersetzen entweder das Lignin (Weißfäule) oder die Zellulose (Braunfäule) und führen so die abgestorbene biologische Masse wieder dem Kreislauf des Lebens zu. "Stellt euch einmal vor, alles tote Holz läge lange Zeit unverändert herum", macht Schlegel seinen Schülern an einer dicht bewachsenen Stelle bewusst. "Nirgendwo gäbe es ein Durchkommen."

Pilz gegen Magenweh

Der erste Fund der Gruppe: Ein Birkenporling auf einem dürren Ast. "Piporus betulinus" benennt ihn Herpfer mit seinem Fachnamen. "Ötzi hat ihn dabei gehabt; er hilft gegen Magenweh."

Uralt ist das Wissen um Pilze und ihre Eigenschaften und vieles davon ist verloren gegangen und wird erst seit jüngster Zeit wieder entdeckt, weiß die Biologin. Darunter auch, dass Pilzabsud ein lichtechtes Färbemittel für Wolle ist: Die Kremplinge geben ein wunderbares Hellbraun, beweist sie mit einem Korb voller selbstgefärbter Wollknäuel. Das auf alten Baumstümpfen wachsende Schwefelköpfchen hat vielleicht seinen Namen, weil es einen Gelbton erzeugt. Der essbare Habichtspilz vertritt die blaugrünen Töne.

Größte Lebewesen der Erde

Wie komplex die Welt der Pilze ist, erläutert Herpfer am Beispiel des Hallimasch. Das Mycel, der eigentliche Pilz, eines Exemplars, das in Oregon steht, umfasst die Fläche des Tegernsees und gilt damit als größtes Lebewesen der Erde. Ein Hallimasch war es auch, der die uralte Linde in Burk befallen hat. Sie wurde brüchig und musste deshalb stark zurückgeschnitten werden. Denn der Hallimasch entzieht dem Wirtsbaum Nahrung, genauer Zucker. Dorthin gelangt ist der Pilz vermutlich durch oberirdische Wanderung. Er kann seine fadenartige Substanz, die Hyphen skelettoriseren, und wird durch diese Rhizomorphen beweglich. Das ist die eine Seite. Die andere: Pulverisiert hat der Hallimasch eine antibiotische Wirkung.

Bevor es für die Schüler den begehrten Stempel gab, durften sie Pilzkaviar probieren. Das ist ein pürierter Brotaufstrich aus Pilzen und gerösteten Zwiebeln. "Schmeckt köstlich", ist die einhellige Meinung der Schüler. Doch dann taucht die Frage auf: "Darf er als vegan bezeichnet werden?" Die Antwort der Experten: "Nur dann, wenn ich den Begriff als "ohne tierische Bestandteile" definiere." Denn Pilze sind nun einmal keine Pflanzen.