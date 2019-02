Schüler erleben Elektrotechnik vor Ort in Forchheim

Wie viel Theorie steckt in der Praxis? So könnte eine typische Frage lauten, wenn ein Kurs der Begabtenförderung des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF) ein Industrieunternehmen vor Ort besucht. Und das war das Leitmotiv, dem Michael Waasner als einer der Geschäftsführer der Gebr. Waasner Elektrotechnische Fabrik bei dem Besuch von 22 Schülern der drei Gymnasien des Landkreises Forchheim folgte.

Begleitet wurde der Besuch von den Lehrerinnen Christine Bett und Martina Polster. Die Begabtenförderung am Herder-Gymnasium ist jahrgangsübergreifend (Jg. 6 bis 10) und beschäftigt sich dieses Jahr mit dem Thema Mobilität gestern und heute.

Es fanden bereits mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Oberthemas statt, unter anderem im Industriemuseum Lauf (Dampfmaschinenworkshop), im Deutschen Museum München und im Herder-Gymnasium (Bau von Grätzelzellen). Als Einstimmung auf das Thema der Elektromobilität wurde in der Schule unter der Leitung der Physiklehrerin Martina Polster die Funktionsweise eines Elektromotors behandelt und ein Elektromotor aufgebaut.

Zu Beginn der Führung konnten die Besucher reale Blechpakete für Rotor und Stator einer Anwendung im Automobil begutachten. Die Gruppe rekapitulierte die Aufgaben dieses Bauteils: Verstärkung und Lenkung der zeitabhängigen magnetischen Felder, die von Spulen um die Kernpakete erzeugt werden und den Motor antreiben. Dabei müssen Verluste minimiert werden.

Stanzprozess

Neue Fertigungstechnologien ermöglichen spezifische Motoranwendungen: Durch das moderne Stanzpaketierverfahren werden die Einzelbleche bereits im Stanzprozess zum Paket verbunden, welches dadurch sehr komplex aussehen kann, um seinen speziellen Zweck optimal zu erfüllen. Die Anwendung bestimmt auch das eingesetzte Blechmaterial: Für hocheffiziente Antriebe mit hoher Leistungsdichte wie im BMW i3 benötigt man besonders verlustarme Werkstoffe und sehr dünne Bleche.

Abläufe an vier Stationen

Wie solche Produkte hergestellt werden, konnten die Besucher an vier Stationen verfolgen. In der Abteilung Technische Dienste (Konstruktion) erläuterte deren Leiter Alexander Kronas, wie die Idee des Kunden in ein großserientaugliches Produkt umgesetzt wird. Die technischen Produktdesigner konstruieren dafür Stanzwerkzeuge und Anlagen zum Teilehandling und der automatisierten Qualitätskontrolle. Im Werkzeugbau werden diese Werkzeuge dann gebaut, gewartet und repariert. "Wir arbeiten auf wenige Tausendstel Millimeter genau bei einem Werkzeug mit einem Gesamtgewicht von über fünf Tonnen", erklärte der Leiter Christian Kalb. Und weiter: "Unsere Mitarbeiter sind hoch qualifizierte Spezialisten mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein für die ihnen anvertrauten Werkzeuge."

Große Stanzpressen verrichten dann in der Fertigung die Präzisionsarbeit, wie die Gruppe aus einem schallgeschützten Raum betrachten konnte. Hier fließen die Informationen aus den Produktionsbereichen und unterstützenden Abteilungen wie Auftragsplanung, Instandhaltung und Qualitätssicherung zusammen. Eine Kernaufgabe der Produktionsleitung ist die Steuerung der Informationen über mehrere Abteilungen und verschiedene Schichten, wie die zu einem Regeltermin versammelten Führungskräfte um den Stanzerei-Meister Jens Schreiber bestätigten.

Qualitätssicherung,

Den Abschluss der Tour bilden der Versandbereich und die Labore der Qualitätssicherung, wo zur Freigabe des Fertigungsbeginns und nach festgesetzten Zeitintervallen Messungen die vom Kunden geforderten Eigenschaften bestätigen. Michael Waasner bilanzierte: "Ich bin beeindruckt, wie gut die Schülerinnen und Schüler ihr theoretisches Wissen in Verständnis der physikalischen Zusammenhänge umsetzen können und dabei auch ökonomische Zusammenhänge erkennen."