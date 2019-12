Schon fast 24 000 Lose in der Trommel

Jetzt fehlt eigentlich nur noch Schnee. Ansonsten ist das Bild stimmig - zumindest auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt. Die vielen Lichter - strahlend und doch zurückhaltend -, der Duft nach Zimt, Glühwein oder Herzhaftem und stimmungsvolle Musik: Eine Melange, die ein Gefühl von Gemütlichkeit und Behaglichkeit, von Familie und Entschleunigung vermittelt.

Im Kontrast dazu steht die Angespanntheit, die Ungeduld beim Warten aufs Christkind - oder in diesem Fall: Das Warten auf einen der drei Forchheimer Weihnachtsengel, die im Wechsel jeden Tag ein Türchen am "schönsten Adventskalender der Welt öffnen. Hunderte Menschen versammeln sich vor der Rathausbühne, in der Hoffnung, dass das eigene Los gezogen wird oder zumindest den Gewinner zu kennen, um sich mit ihm zu freuen.

Verkauf läuft sehr gut

Keine Frage, der diesjährige Hauptgewinn, ein Auto im Wert von 18 500 Euro (deutlich mehr als im Vorjahr), hat besondere Strahlkraft. Von den 40 000 Losen, die zum Preis von je einem Euro verkauft werden, sind bereits mehr als 23 000 über den Tresen gegangen, ausgefüllt und in die große Lostrommel gesteckt, die sich jeden Tag aufs Neue dreht, ehe sich an Heiligabend einer der vielen Glücksritter über einen Seat Ibiza mit vier Türen und 65 PS freuen darf.

Die Mitarbeiter der Tourist-Info, neben der Volksbank und der Gherla-Bude am Weihnachtsmarkt Umschlagplatz für die Lotterielose, sind mit dem bisherigen Verkauf sehr zufrieden. Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt Forchheim hat die Zahlen am Donnerstag noch einmal überprüft und spricht von "nahezu 24 000" Losen. Das sei nicht unbedingt außergewöhnlich. Christopher Fleith von Radio Bamberg, der täglich auf der Rathausbühne moderiert, lehnt sich etwas weiter aus dem Fenster: "Heuer werden wir alle Lose an den Mann bringen."