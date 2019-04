Schneemangel in der Fränkischen Schweiz: Wird Ski- zur Wanderhütte?

Auch wenn der Skilift am Schützenberg das zweite Jahr in Folge wegen Schneemangels nicht in Betrieb gehen konnte: Die Mitglieder der Muggendorfer Skilift-Gesellschaft ließen sich die Stimmung in ihrer Generalversammlung nicht vermiesen. Zur Versammlung in der Skihütte hatten sich über 30 Personen eingefunden. Wie alle Jahre in der nun 49-jährigen Geschichte des Vereines gab es auch heuer eine zünftige Brotzeit und Freibier. Schatzmeisterin Silvia Roller konnte die Mitglieder indes beruhigen, denn sie wies einen zufriedenstellenden Kassenbestand nach. Bei nunmehr 84 Mitgliedern könnten die fixen Kosten wie Grundsteuer, Versicherungen und Tüv von den Mitgliedsbeiträgen gedeckt werden, sagte sie in ihrem Kassenbericht. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Markus Pöhlmann, der erwartungsgemäß kurz ausfiel, fanden die alle vier Jahre notwendigen Neuwahlen statt. Es wurden alle Mitglieder des Vorstands in ihren Ämtern bestätigt. Diese sind: Markus Pöhlmann (Vorsitzender), Thomas Hübsch (Zweiter Vorsitzender), Inge Wunder (Schriftführerin), Silvia Roller (Schatzmeisterin), Ingo Wunder und Heinrich Pöhlmann (Maschinisten), Rudolf Röder, Robert Zehntner, Emil Gröschel (Beisitzer). Wie könnte man die schmucke Skihütte auch ohne Liftbetrieb nutzen?, stellte sich in der Versammlung die Frage. Vorgeschlagen wurden Wanderungen, die dann an der Hütte mit einer gemütlichen Einkehr enden. Auch Führungen durch das sogenannte "Grüne Klassenzimmer", den Wald am Schützenberg mit Start und Ziel an der Skihütte sollten wieder öfter durchgeführt werden. Mit Marktrat Marco Trautner (FWW) war auch der Markt Wiesenttal vertreten.