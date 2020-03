Schnäppchenmarkt "Tedi" kommt nach Ebermannstadt

Das Sonnenstudio am "Oberen Tor" ist bereits Geschichte. Leer stehen wird die Immobilie dennoch nicht, denn ein Nachmieter ist bereits gefunden. Einziehen soll der Nonfood-Händler "Tedi".

"Wir haben uns ein halbes Jahr intensiv nach einem anderen Mieter umgeschaut, haben aber leider niemanden gefunden", bedauerte Bürgermeisterin Christiane Meyer. (NLE). Die zu vermietende Fläche von 513 Quadratmetern sei für den einen zu groß, für andere zu klein.

Das Sortiment des Discounters, eine Tochtergesellschaft der Tengelmann-Gruppe, soll auf einer Fläche von 513 Quadratmetern angeboten, die Flächen des jetzigen Sonnenstudios und des Cafés zusammengelegt werden. Das Café zieht um in die Räume des ehemaligen Sportgeschäftes, das mittlerweile geschlossen hat.

Schwer einzuordnen

Nicht so sehr die Größe der Verkaufsfläche des "Ein-Euro-Ladens", sondern vielmehr das Angebot des Unternehmens machte den Mitgliedern des Bauausschusses zu schaffen. Das Sortiment, das mit "Ge- und Verbrauchsartikel des täglichen Bedarfes" umschrieben wird, umfasse auch Innenstadt relevante Angebote, fasste Bürgermeisterin Meyer zusammen.

Eine geringe Überschreitung der Verkaufsfläche in den Bereichen Gesundheit und Körperpflege sowie Sport, Spiel und Hobby müsse hingenommen werden. Das Segment Gesundheit und Körperpflege beansprucht lediglich 39 Quadratmeter. Bei Sport, Spiel und Hobby, wozu Dekoration und Partyartikel genauso gehören wie Künstlerbedarf, Geschenkverpackungen, Werkzeug, Spielwaren, Tier- und Gartenbedarf, sind im Konzept von "Tedi" 32,1 Quadratmeter ausgewiesen.

Kontrollen angekündigt

Die Stadt müsse dennoch ein wachsames Auge darauf haben, dass die Sortimente auch eingehalten würden. Als Signal an den Ebermannstadter Einzelhandel kündigte Bürgermeisterin Meyer an, dass stichprobenartig Kontrollen durchgeführt würden. Davon soll das Unternehmen schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Stadtrat Christian Kiehr wandte sich gegen eine Vermietung an den "Top Euro Discounter", der durch Ausbeutung, Lohndumping, Niedriglöhne, unbezahlte Überstunden und schadstoffbelastete Produkte negativ aufgefallen sei.

"Wer zahlt den Preis für die Schnäppchen?", fragte Kiehr, der die Mitarbeiter des Unternehmens als Leid tragende ausmachte. Kiehr mahnte bei den Konsumgewohnheiten ein Ressourcen schonendes Verhalten an. Er wolle mit seiner Ablehnung ein Zeichen setzen, begründete Kiehr sein Abstimmungsverhalten.

Stadtrat Ludwig Brütting (FW) würdigte zwar die Wortmeldung seines Kollegen, verwies aber darauf, dass der Bauausschuss der Vermietung konsequenterweise zustimmen müsse. "Wir haben im September einer informellen Voranfrage zugestimmt und können jetzt nicht plötzlich anders entscheiden", so Brütting. Zudem bringe die Erbpacht Geld in den Stadtsäckel.

Kiehrs Stadtratskollege Erwin Horn (NLE) erinnerte daran, dass es auch Bevölkerungsgruppen gebe, die auf günstige Waren angewiesen seien. Mit Ausnahmen von Christian Kiehr stimmten die Mitglieder des Bauausschusses der Vermietung an den Discounter zu.

Geringe Überschreitung

Prozentual gesehen liegt die Überschreitung des "Tedi"-Warensortimentes im Bereich der Drogeriewaren bei 4,1 Prozent, im Kosmetikbereich bei 3,5 Prozent. Immerhin werde dadurch ein Leerstand verhindert.