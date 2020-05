Schloss Thurn: Wann darf der Heroldsbacher Erlebnispark wieder öffnen?

Die Saison für den Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach hätte seit dem 4. April schon in vollem Gange sein können. Doch auch der oberfränkische Park muss seine Tore und Fahrgeschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen lassen. Einen genauen Termin für eine Öffnung - auch unter hygienischen Auflagen - gibt es noch nicht.

Die ganze Belegschaft hätte das schwer getroffen, meint Hana Gräfin von Bentzel, die Geschäftsführerin Schloss Thurns. "Wir hatten bereits Saisonkräfte, die wir zur Verstärkung unseres Teams jedes Jahr benötigen, eingestellt", sagt sie. Die Fahrgeschäfte seien betriebsbereit, vor allem aber wurden über die Wintermonate neue Investitionen in den Park getätigt. Hochzeiten und Familienfeste, denn Schloss Thurn ist auch als Veranstaltungslocation gefragt, mussten trotz gefülltem Terminkalender abgesagt werden. Die meisten Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, nur Teile der Verwaltung, Außenanlagen und Tierpflege liefen noch in dem notwendigen Umfang weiter. "Wir verfügen derzeit über keinerlei Einnahmen bei laufenden Kosten", sagt die Geschäftsführerin.

Schloss Thurn: Die Tendenz zur Öffnung geht zum 30. Mai - aber grünes Licht gibt es noch nicht

Eine Öffnung am 30. Mai - das ist gleichzeitig der Beginn der Pfingstferien - stellt sie in Aussicht. Das ließe sich aus der jüngsten Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söders (CSU) und aus bisherigen Meldungen schließen. Fest steht das aber nicht: "Hierzu müssen wir allerdings die schriftlichen Regelungen und gegebenenfalls Auflagen abwarten, bis wir einen definitiven Termin kommunizieren dürfen", so die Geschäftsführerin.

Unterdessen bereite man sich bereits seit einigen Wochen darauf vor, kurzfristig öffnen zu können, sollte grünes Licht aus München kommen. Das beinhalte ein speziell für den Park zugeschnittenes Hygienekonzept. Hierbei stehe sie auch in enger Abstimmung mit dem Verband deutscher Freizeitpark Unternehmen (VDFU). Dieser habe sich mit Erfahrungen aus anderen Freizeitparks weltweit, die bereits wieder geöffnet haben, an die Bundes- und Landesregierungen gewendet. Dazu zählen unter anderem ein Online-Ticketverkauf, bestimmte Zeitfenster für den Eintritt oder Desinfektionsmöglichkeiten für die Gäste vor Ort.

"Als Saisonbetriebe im Tourismus blicken zahlreiche der inhabergeführten und mittelständischen Unternehmen mittlerweile auf sechs Monate ohne Einnahmen zurück", machte VDFU-Geschäftsführer Jürgen Gevers dabei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur deutlich. Rund 20 Prozent der üblichen Jahreseinnahmen seien schon heute verloren.

Genug Abstand könnte alleine schon dank der großen Parkfläche eingehalten werden

Die Änderungen, auf die sich die Gäste einstellen müssten, seien im Grunde dieselben, die sie bereits aus dem Alltag kennen, sagt Hana Gräfin von Bentzel: Schutzmasken, Abstands- sowie Verhaltensregeln. Zugute kommen könnte dem Erlebnispark, dass die Gesamtfläche von mehr als 40 Hektar zu großen Teilen aus einer weitläufigen Parkanlage unter freiem Himmel mit ruhigen Aufenthaltsmöglichkeiten besteht. Die Geschäftsführerin sieht den Park aus diesem Grund und wegen der Hygiene-Planungen als gut vorbereitet: "Uns war und ist klar, dass es nur so gehen wird, dass wir es den Besuchern möglichst leicht machen wollen und damit schon jetzt bestens gerüstet sind, sobald die schriftliche Genehmigung vorliegt", so Hana Gräfin von Bentzel.

Andere Freizeitparks haben inzwischen ihre Öffnungstermine bekannt gegeben: Der Playmobil-FunPark in Zirndorf öffnet am 30. Mai wieder für Besucher. Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison, teilte die Deutsche Presse-Agentur mit. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag (08. Mai 2020) mit. Mit dpa