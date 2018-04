Schlägerei in Forchheim: Mann am Kopf mit Glasscherbe geschnitten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Bamberger Straße vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen gekommen. Dabei wurde zumindest eine Person leicht verletzt. Einer der Täter hat einer anderen Person mit einer Glasscherbe eine Schnittwunde am Hinterkopf zugefügt. Als die ersten Streifenpolizisten eintrafen, versuchten einige der Beteiligten zu flüchten.



Polizist wurde gegen Auto gestoßen

Als sie von den Beamten aufgefordert wurden, stehen zu bleiben, stieß einer der Beteiligten einen Polizisten gegen ein geparktes Auto. Erst beim Eintreffen einer weiteren Streife konnte die Lage beruhigt werden. Gegen die Beteiligten wurden Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Zwei der Personen mussten außerdem in Gewahrsam genommen werden.