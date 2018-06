Schachtdeckel in Kleinsendelbach sind nicht auf Straßenniveau

Der Haushalt





Größeren Diskussionsbedarf hatte der Gemeinderat Kleinsendelbach mit der Auftragsvergabe für die Kanalschachtsanierung. Die Straßen im Gemeindegebiet und viele Kanalschachtabdeckungen sind nicht gerade im besten Zustand, war die Feststellung der Räte.Deshalb wurde die Verwaltung beauftragt, Angebote von Spezialfirmen einzuholen für die Anhebung und Absenkung von Kanalschachtdeckeln auf Straßenniveau. Dem hielten Räte in der Diskussion entgegen, erst den Straßenzustand zu ermitteln, bevor Kanalschächte saniert werden. Die Firma Beck aus Bad Rappenau hat als einziges Unternehmen ein Angebot für 15 Kanalschächte zum Preis von 10.860 Euro abgegeben. Nach längerer Diskussion entschieden sich die Gemeinderäte mehrheitlich für den Vorschlag, die Kanalschächte zu sanieren, die vom Bauhof als sanierungsbedürftig vorgeschlagen werden.Einen moderaten Haushalt legte Kämmerin Ursula Lauterbach vor. Der Haushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.453.900 Euro vor. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 2,75 und auf den Vermögenshaushalt 1,7 Millionen Euro. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 300.000 Euro für das laufende Jahr vorgesehen. Der Haushalt erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 958.700 Euro, erklärte Lauterbach.Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts wird sich zum Jahresende von 413.455 auf 673.072 Euro erhöhen. Somit wird die Pro-Kopf-Verschuldung 458,81 Euro betragen, jedoch immer noch weit unter dem Landesdurchschnitt in Bayern, betonte Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWG). Die Finanzlage der Gemeinde sei gut und die Steuerkraft weiterhin stark, lautete ihre Prognose. "Also können wir auf guter Basis planen" sagte die Gemeindechefin.Die wichtigsten Einnahmen sind mit 1,2 Millionen Euro die Einkommensteuer und mit 360.000 Euro die Gewerbesteuer. Die wichtigsten Ausgaben sind die Kreisumlage (657.700 Euro), die mit 24 Prozent den größten Ausgabeposten darstellt, sowie die Personalkosten mit 588.500 Euro.Der nicht gedeckte Finanzbedarf der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen und beträgt für Kleinsendelbach 243.323 Euro.Für die Sanierung des Rathauses wurden 300.000 Euro veranschlagt, für Bestuhlung und Ausstattung 25.000 Euro und für den Gruppenraum der Pfadfinder "Weltenbummler" 10.000 Euro. Für die Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge der FFW Schellenberg und Steinbach sind 164.000 Euro vorgesehen. Der Ortsteil Schellenberg benötigt für Feuerwehreinsätze einen Löschwasserbehälter. Die Investitionskosten hierfür betragen 80.000 Euro.Für die Kinderspielplätze in Schellenberg werden neue Spielgeräte angeschafft. Die Kosten wurden mit 3500 Euro im Haushalt eingestellt. Der Skaterplatz am Sportplatz Kleinsendelbach wird mit 15.000 Euro saniert. Für die restliche Abwicklung der Brandschutzmaßnahme im Kinderhaus wurden noch 70.000 Euro einkalkuliert.Bei der Verbindungsstraße nach Großenbuch wird die Deckschicht erneuert. Die Ausgaben hierfür wurden mit 100.000 Euro berechnet. Für die Brücke am "Brander Weg", die dringend sanierungsbedürftig ist, werden 105.000 Euro bereitgestellt.Um Fremdwasser in Steinbach zu beseitigen, ist eine Umbaumaßnahme im Föhrenweg in Höhe von 150.000 Euro geplant. Darüber hinaus wurden umfangreiche Finanzmittel bereitgestellt für Bau- oder Renovierungsmaßnahmen an der Mehrzweckhalle, Sanitäranlagen am Bauhof, Maschinen und ein Bühnenpodest."Es wird eine große Herausforderung für die Verwaltung, all diese Projekte zu bewältigen", sagte Werner, "außerdem haben wir in letzter Zeit gerade im Baubereich Schwierigkeiten, bei Ausschreibungen überhaupt Angebote zu bekommen." Trotzdem verteidigte sie den Haushalt: "Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist wirklich notwendig." Die Räte verabschiedeten den Haushalt einstimmig.Längere Öffnungszeiten in Kitas würden immer mehr nachgefragt, berichtete Bürgermeisterin Werner, so auch für das Kinderhaus in Kleinsendelbach. Mit der Leiterin des Kinderhauses wurden Gespräche geführt, ob mit dem aktuellen Personalschlüssel die Erzieherinnen flexibel eingesetzt werden können, um Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr abzudecken. Dies sei grundsätzlich möglich. Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Öffnungszeiten für das Kindergartenjahr 2018/19 bis 17 Uhr zu verlängern, wenn sich bei den Anmeldungen ein entsprechender Bedarf ergibt.