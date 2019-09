Forchheim vor 1 Stunde

Aktion

Sandsack-Challenge auf dem Forchheimer Paradeplatz: Sand schaufeln für den Ernstfall

Das Technische Hilfswerk (THW) hat am Samstag zur ersten landesweiten Sandsack-Challenge geladen. In insgesamt über 70 Städten in ganz Bayern informierten die Ortsverbände über Hochwasser und suchten den Sandsack-Champion.