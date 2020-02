S-Bahn überrollt Hindernis und kann nicht weiterfahren

Vom Winde verweht wurde ein Bauzaun am Mittwochabend um 19.20 Uhr, der auf der Bahnstrecke zwischen Eggolsheim und Forchheim auf den Gleisen landete und von der S-Bahn überfahren wurde. Dadurch wurde die Front der Bahn so stark beschädigt, dass sie nicht weiterfahren und für den Personenverkehr nicht mehr eingesetzt werden konnte. "Es betraf zehn Züge in beiden Richtungen", erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn, warum die Gleise nicht befahrbar waren und es zu massiven Verzögerungen kam. Denn der Zug musste in den nächsten Bahnhof gefahren werden. Nach einer Stunde, gegen 20 Uhr, war die Strecke wieder freigegeben und die Züge konnten auf den Schienenverkehr wieder aufnehmen. Derzeit wird der Zug in der Werkstatt repariert.