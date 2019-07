RVT-Mittelschüler aus Forchheim nehmen für Entlassfeier extra Tanzstunden

Allen Grund zum Feiern hatten die Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Ritter-von-Traitteur-Schule (RVT) in der Jahnhalle Forchheim.

Begonnen wurde mit einem Bändertanz der Schülerinnen der Arbeitsgemeinschaft "Tanz". Daraufhin folgte der offizielle Einzug der Abschlussschüler, welche dann auch die Tanzfläche mit drei eigens eingeübten Tänzen eröffneten. Hierfür wurden extra Tanzstunden genommen, um an diesem Abend zu glänzen.

Im Anschluss begrüßte Konrektor Matthias Huber alle Absolventen, Schüler, Eltern und Angehörige,Schulleiter Klaus Peter Sunder, alle Lehrer sowie die Ehrengäste Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), Landrat Hermann Ulm (CSU) und den Schulamtsdirektor von Forchheim, Ulrich Löhr.

In den Ansprachen der Ehrengäste und des Schulleiters lässt sich zusammenfassen, dass jeder einzelne Schüler viel Anerkennung und Lob für das Durchhaltevermögen, egal ob während der gesamten Schulzeit oder der Prüfungsphase, gezeigt habe. Die jungen Erwachsenen sollten doch immer ihr Ziel vor Augen haben und ihre beruflichen Träume verwirklichen. Bei der Rede der Schülersprecherin Lisa Kraus wurde es etwas melancholisch. Auf lockere Art schwärmte sie von den täglichen Schulbesuchen, die manchmal eher Last waren, aber oft auch einfach pure Freude. Man habe Freundschaften geschlossen, zusammen gelernt, gelacht und geweint. Sie konnte die ein oder andere Träne nicht zurückhalten und steckte damit ihre Mitschüler an. Zum Dank überreichte sie im Namen aller Schüler an das Lehrerkollegium ein kleines Geschenk.

Ehrung der Besten

Nach dem offiziellen Teil wurden die Klassenbesten geehrt. Die Besten in den neunten Regelklassen waren Florian Fuchs,Greta Gogiqi, Mirabella Carbunar, Adrijana Kajtazi und Alexander Büttner.

In der Jahrgangsstufe 10 erhielten Helena Lehmann und Christoph Böhm eine besondere Auszeichnung. Außerdem war Valton Prekadini der beste Absolvent der Deutschklasse.

An der Prüfung zum qualifizierten Hauptschulabschluss (neunte Klasse) haben 101 Schüler teilgenommen, 82 waren davon von der RVT-Schule, die anderen kamen von der Montessori-Schule dazu, und davon haben insgesamt 55 Schüler bestanden. An der Prüfung zum mittleren Bildungsabschluss (zehnte Klasse M-Zweig) haben insgesamt 55 Schüler teilgenommen, 42 davon von der RVT, und 40 haben bestanden.

Die Klassenlehrer verteilten feierlich die Zeugnisse an ihre jeweiligen Schüler. Untermalt wurde die gesamte Veranstaltung von der Schulband, die zusammen mit einem Lehrer an der Gitarre zwischendurch immer wieder ein Stück zum Besten gab. Mit einer Line-Dance-Darbietung der Absolventen ging der offizielle Teil des Abends in den Abschlussball mit Partystimmung und ausgelassener Feierlaune über.