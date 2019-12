Roland Schmitt will Leutenbacher Bürgermeister werden

Ein Novum gab es, als die Mittelehrenbacher ihre Gemeinderatskandidaten aufstellten: Leutenbachs Bürgermeister Florian Kraft (FW) war erschienen und hatte gleich drei Leutenbacher Gemeinderäte mitgebracht. Als amtierender Bürgermeister wollte er seinem Gegenkandidaten zuhören. Dafür verzichtete er sogar auf seine persönliche Anwesenheit und Vorstellung als Kreistagskandidat der Freien Wähler in Pinzberg, obwohl er auch in den Kreistag gewählt werden will. Doch das Zuhören in Mittelehrenbach war ihm wichtiger.

Roland Schmitt heißt sein Gegenkandidat, ist 57 Jahre alt und stammt aus Oberehrenbach. Er war schon einmal Gemeinderat und kennt die Mühen des Bürgermeisteramtes aus erster Hand. Sein Vater Heinrich Schmitt war langjähriger Bürgermeister von Oberehrenbach und Zweiter Bürgermeister von Leutenbach.

In circa acht Minuten berichtete Schmitt über seinen schulischen Werdegang, sein Studium in Triesdorf, seinen Einsatz für die Imkerei und das Jagdwesen, den Aufbau seiner bayernweit bekannten Obstwiese in Oberehrenbach nebst Hofladen und seine gemeindepolitischen Ziele. Er bekräftigte den schriftlichen Antrag der benachbarten Wählergruppe aus Oberehrenbach (WvO), seine Kandidatur zu unterstützen. Darüber wurde geheim abgestimmt.

Geheime Wahl statt Auslosung

Das Ergebnis: Roland Schmitt ist nun auch offizieller Kandidat der Wählergruppe Ehrenbach. Das gemeinsame von Oberehrenbach vorgeschlagene Kennwort auf dem Stimmzettel für den künftigen Bürgermeister von Leutenbach lautet deshalb: WvE/WvO.

Florian Kraft durfte nur zuhören und sich nicht als Bürgermeisterkandidat vorstellen. Denn er wurde ja, so Versammlungsleiter Gemeinderat Raimund Dörfler, offiziell noch nicht als Bürgermeisterkandidat von seiner Wählergrupppe Leutenbach/Dietzhof aufgestellt.

Somit wurde Zeit gespart, denn die Mittelehrenbacher verlosten diesmal nicht die Reihenfolge ihrer Gemeinderatskandidaten auf dem Wahlzettel, wie früher üblich, sondern ermittelten diese durch geheime Wahl. Und diese dauerte, auch weil es mehrmals Stimmengleichheit gab. Nur die drei amtierenden Gemeinderäte Raimund Dörfler, Bernd Held und Reinhard Weber wurden auf die Listenplätze 1 bis 3 gesetzt. Die Reihenfolge ihrer Nennung sollte das Los bestimmen.

Und so sieht die Reihenfolge der 16 Gemeindratskandidaten der WvE aus: Raimund Dörfler, Bernd Held, Reinhard Weber, Miriam Singer, Henrik Rässler, Heiko Bernad, Christian Ebenhack, Michael Ansorge, Jochen Schmidt, Claus Bogner, Willibald Schmidt, Jonas Batz, Simon Drummer, Jürgen Potzner, Norbert Braun und Ivonne Lehnert.

Wie Raimund Dörfler während der Auszählung bekanntgab, dürfe es Listenverbindungen, wie bisher üblich, neuerdings von Amts wegen nicht mehr geben. Er gab bekannt, dass die CSU-Leutenbach/Mittelehrenbach sich noch nicht endgültig entschieden habe, eine eigene Gemeinderatsliste und einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Eine Vorstandssitzung solle endgültige Gewissheit bringen. Zur Zeit sehe es so aus, dass die örtliche CSU aus gutem Grund auf einen Bürgermeisterkandidaten verzichtet. Denn Florian Kraft habe ja einen Gegenkandidaten bekommen, sagte Reinhard Weber. Und Raimund Dörfler bezweifelte den Sinn von Parteipolitik in einer kleinen Gemeinde wie Leutenbach, wo Sachverstand und nicht Parteiinteressen vorherrschen sollten. Es sei schon schlimm genug, wenn lokale Interessen bisweilen durchschlügen und zu einem Ungleichgewicht führten.

Sponsel tritt nicht mehr an

Die Mehrheit im Saal begrüßte es, dass es nun in Leutenbach einen Gegenkandidaten gibt. Wenn früher Mittelehrenbach einen Bürgermeisterkandidaten gebracht habe, habe Leutenbach immer einen dagegengestellt, erklärte Raimund Dörfler.

Wilhelm Sponsel, Leutenbachs aktueller Zweiter Bürgermeister von der Wählervereinigung Oberehrenbach, tritt im März 2020 nicht mehr an, wie auch sechs weitere aktuelle Leutenbacher Gemeinderäte.red