Ralf Spindler aus Leutenbach ist erster Wurst- und Schinkensommelier Oberfrankens

Neues probieren und Produkte weiterentwickeln, ist eine Prämisse von Ralf Spindler, der 1992 die Meisterprüfung ablegte und sechs Jahre später die Metzgerei Spindler in Leutenbach von seinen Eltern übernahm. Jetzt legte er die Prüfung als erster Wurst- und Schinkensommelier von Oberfranken erfolgreich ab. Als einer von 21 Teilnehmern aus ganz Deutschland absolvierte er den entsprechenden Kurs an der Fleischerakademie in Augsburg. "Es waren 14 anstrengende Tage, gespickt mit Theorie und Praxis von morgens bis abends", sagt er im Rückblick.

Land der Wurst- und Schinkenmacher

Deutschland ist das Land der Wurst- und Schinkenmacher, wie Spindler weiß. Dies veranlasste ihn auch, diese Weiterbildung auf sich zu nehmen. "Schließlich gehört die Bewahrung dieser weltweit einzigartigen Vielfalt zu den Hauptaufgaben des Wurst- und Schinkensommeliers", meint Ralf Spindler. Daneben thematisierte der Unterricht nicht nur heimische, sondern auch internationale Spezialitäten. Angefangen von der Kulturgeschichte über die Bedeutung von Wurst und Schinken in der Ernährung bis hin zum "Foodpairing" reihten sich die Unterrichtsfelder aneinander. "Foodpairing", das bedeutet Lebensmittel mit gleichem Schlüsselaroma zu vereinigen, wie beispielsweise Leberwurst mit Preiselbeeren oder Bratwurst mit Früchten. Kombinationen, die den Laien zunächst verblüffen mögen. Da sind offenbar die Feinschmecker gefragt. Den Kurs prägten zwangsläufig viele Kostproben. Es galt, die Sensorik der Teilnehmer zu schulen.

Spezialitäten

In seinem Laden zeigt Spindler unter sieben weiteren Schinkensorten den Walberlakräuterschinken, passend zum Walberlafest im Mai dieses Jahres kreiert. Vor kurzem erhielt das Land "Rund ums Walberla" als einer von 100 Orten des Freistaates von der Bayerischen Staatsregierung die Auszeichnung "Genussort". Dahinter verbergen sich die Betriebe, die hochwertige regionale Produkte herstellen und vertreiben. Gepunktet haben sie dabei auch mit ihrer Vielfalt. Ralf Spindler fühlt sich dieser Auszeichnung verpflichtet.