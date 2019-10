Poxdorf vor 1 Stunde

Gemeinderat

Radweg zwischen Poxdorf und Effeltrich wird beleuchtet

Bei der Radwegbeleuchtung kann Poxdorf mit einer hohen Förderung rechnen. An der Straße liegt der neue Netto-Markt in Effeltrich, der am 5. November eröffnet werden soll.