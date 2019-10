Rad-Szene "fliegt" auf neuen Treffpunkt

1000 Kubikmeter Erde, ein unermüdlicher Baggerfahrer, ein Team - bestehend aus vielen freiwilligen Helfern - und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Forchheim und Herbert Fuchs, dem Leiter des Amtes für öffentliches Grün sorgten dafür, dass nun offiziell der neue Bike-Park auf der Schleuseninsel eröffnet werden konnte.

Auf 4000 Quadratmeter Fläche wurde ein neuer Treffpunkt für alle Generationen errichtet, welcher die Gemeinschaft der Forchheimer Radsportler jeden Alters zusammenbringen soll. Außerdem ist das Areal als neuer "Place to be" für die Jugend gedacht, ein Ort, um sich zu treffen, sich über verschiedene Techniken auszutauschen und voneinander zu lernen.

Zurück zu den Anfängen

In einer kurzen Ansprache blickte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, welcher begeisterter Radsportfan ist und sich selbst einst im Downhill versucht hat, zurück zu den Anfängen des Mountainbike-Sports in Forchheim. Auf der Suche nach der geeignetsten Fläche stand unter anderem der Örtlberg zur Auswahl.

Im Jahr 2005 kristallisierte sich dann jedoch die Schleuseninsel als geeignetste Fläche heraus: Im selben Jahr wurde die BMX-Bahn beschlossen, erbaut und eröffnet. Zwischen 2009 und 2013 wurden dann immer wieder Streckenabschnitte erneuert, doch das blieb nur Flickschusterei. Der Zustand der Bahn wurd zusehends schlechter, die Forchheimer Radsportler nahmen sie nicht mehr an.

2018 beschlossen dann Holger Ried, hauptverantwortlicher Organisator des Bauprojektes und Vorsitzender des Radsportvereins Forchheim (RSV) zusammen mit den Hobbybikern von "Flow Racing" und der Stadt Forchheim den Neubau der Strecke. Ried ergriff bei der Eröffnungsfeier das Wort und erwähnte, wie stolz er über den Reibungslosen Ablauf während der Neuerrichtung sei. Jeder habe seine Stärken mit eingebracht, sei es die Arbeiter mit Essen zu versorgen, oder über Kenntnisse für die passende Werbung über die Social Media Kanäle zu verfügen.

Fertigstellung verzögerte sich

Besonderer Dank ging an das Amt für öffentliches Grün, welches sämtliche Baumaschinen und Materialien zur Verfügung gestellt hatte. Leider hätten es ein paar Voreilige nicht abwarten können loszulegen, und sich auf der noch nicht befahrbaren Strecke ausgetobt. "Deshalb mussten wir noch einige Reparaturen einschieben, und die ursprünglich früher geplante Eröffnung etwas nach hinten verschieben", erklärte Ried.

Aber am Donnerstag war es bei schon fast winterlichen Temperaturen endlich so weit: Ried, Fuchs und OB Kirschstein zerschnitten rot-gelbe Band und gaben den Bike-Park offiziell frei. Die Radsportkler erwartetein fünf Meter hoher Startturm, "Table Lines" und "Roll in" . Auch für den kleinen Nachwuchs steht ein Anfänger-Parcours zur Verfügung. Ried wünscht sich von der Stadt Forchheim noch eine Art Unterstand als Wetterschutz und Schattenspender sowie ein paar weitere Sitzmöglichkeiten.

Bei einer warmen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, oder Bratwürsten und einem Bier konnte man sich bei musikalischer Umrahmung von einem DJ am Gemeinschaftsraum des Jugendzeltplatzes stärken.