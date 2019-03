Privater Ostermarkt in der Fränkischen Schweiz mit Dekos aus alten Sachen

Seit vielen Jahren basteln Carola und Hermann Kuhn aus Behringersmühle zusammen mit ihrer Tochter Diana und Schwiegertochter Sabine aus allen möglichen alten Sachen, die die Leute normalerweise wegwerfen, Dekoartikel und spenden den Erlös für karitative Zwecke. Nur durch Basteln und den Verkauf der Sachen haben die Kuhns seit 2010 mehr als 20 000 Euro als Reingewinn erwirtschaftet und dieses Geld gespendet.

Der Erlös ging an die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Klinikclowns Bayreuth und Würzburg, die Deutsche Kinderkrebshilfe und die Gößweinsteiner Kindertagesstätten. Sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) unterstützte die Kuhns schon, als er 2016 zu ihrem privaten Adventsmarkt nach Behringersmühle kam und eine Stunde lang an der Kasse stand. "Unsere Spendenbereitschaft für solche Einrichtungen beruht auf einem persönlichen Schicksalsschlag in unserer Familie. Da wollten wir was tun, wollten Menschen helfen, die auch vom Schicksal schwer getroffen wurden", sagt Carola Kuhn.

So richtig kam der Stein ins Rollen, als sich Carola und Hermann Kuhn überlegt hatten, dass sie dies mit ihrem großen Hobby, dem Basteln, verbinden könnten. Denn ihre Kinder hatten ihnen schon immer geraten, dass sie ihre gebastelten Dekoartikel sogar verkaufen könnten. Die erste Idee war, 2010 einen Advents- und Weihnachtsmarkt zu veranstalten, auf dem nur eigene gebastelte Sachen verkauft werden. Mit Begeisterung ging die ganze Familie Kuhn ans Werk und investierte 100 Euro für Bastelmaterial. Nach wochenlangem Sägen, Schleifen und Malen konnte der erste Verkauf ihrer Bastelarbeiten starten.

Dieser erste Adventsmarkt war so erfolgreich, dass sich die Familie Kuhn entschloss, weitere Märkte nur mit eigenen Bastelarbeiten zu veranstalten. Von den Adventsmarkt über einen Gartenmarkt sind die Kuhns nun mit etwa 400 selbst gebastelten Osterartikeln für ihren ersten Ostermarkt gerüstet. Das am meisten verwendete Material ist Holz, doch auch Metall und Beton finden immer wieder Verwendung. Inzwischen hat sich die Hilfsbereitschaft der Kuhns so weit herumgesprochen, dass sie von vielen Firmen Sachspenden bekommt. Für ihren ersten Ostermarkt haben die Kuhns für Bastelmaterial 400 Euro ausgegeben und mehr als 700 Arbeitsstunden investiert.

Der Erlös geht diesmal an die "Sternstunden" und die Kinderkrebshilfe.

Termin

Der erste private Ostermarkt für den guten Zweck der Familie Kuhn findet am kommenden Sonntag, 31. März, von 13 bis 18 Uhr auf dem Anwesen der Familie Kuhn im Wiesentweg 49 in Behringersmühle statt.

Parkplätze

Carola Kuhn bittet die Besucher, nicht direkt vor ihn Haus in der Sackgasse zu fahren, sondern auf den Parkplätzen in Behringersmühle zu parken.