Wannbach vor 1 Minute

Schwere Verletzungen

Schwerer Arbeitsunfall im Kreis Forchheim - Mann fällt 20 Kilo Bauteil auf Kopf

Ein mehrere Kilogramm schweres Bauteil hat einen Mann in Oberfranken schwer verletzt. Er war in seiner Garage am Arbeiten, als der Unfall passierte.