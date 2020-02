Podiumsdiskussion: Forchheims OB-Bewerber stehen Rede und Antwort

Die Plakate hängen, der Wahlkampf für die Kommunalwahlen am 15. März ist längst im Gange. Auch in der Kreisstadt stellt sich die Frage: Wer wird Forchheims neues Stadtoberhaupt? In einer Spannung versprechenden Wahl werfen Amtsinhaber Uwe Kirschstein (SPD) sowie seine Herausforderer Annette Prechtel (Forchheimer Grüne Liste) und Udo Schönfelder (CSU) ihren Hut für das Amt des Oberbürgermeisters in den Ring.

Der Fränkische Tag lädt die Kandidaten gemeinsam mit dem IHK-Gremium Forchheim und Radio Bamberg zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Wie stehen die Bewerber zu wirtschaftspolitischen Themen und welche konkreten Ziele haben sie für die Zukunft der Stadt in petto? Wie die Wahl selbst verspricht auch die Diskussionsrunde eine Menge Spannung.

Die Podiumsdiskussion mit allen OB-Kandidaten findet statt am Montag, 17. Februar, 18.30 Uhr, in der Sparkasse Forchheim. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weil die Plätze begrenzt sind, sollten sich Interessierte aber rechtzeitig unter folgender Internetadresse anmelden: www.ihkofr.de/obwahl20fo.