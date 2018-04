"Perverser" Aufwand und soziale Verantwortung: Der Landkreis Forchheim sucht nach Reinigungsfirmen

"Wir haben zwölf Gebäude zu reinigen, es geht um Stundenlöhne von 10,56 Euro - und wir brauchen ein dreiviertel Jahr, um diese Leistungen zu vergeben. Für mich liegt das am Rande der Perversität", fand Kreisrat Georg Lang (CSU).



Die Mitglieder des Forchheimer Kreistages haben am Montag beschlossen, die Reinigungsleistungen für acht Schulen und vier Verwaltungsgebäude im Landkreis europaweit auszuschreiben (siehe Infobox). Die bisherigen Verträge laufen Ende Oktober aus. Den Zuschlag sollen die Reinigungsfirmen bekommen, die die "wirtschaftlichsten Angebote" abgeben. Ihre Putzkräfte werden in den nächsten vier Jahren die Klassen-, Büroräume, Treppenhäuser und Toiletten der zwölf landkreiseigenen Gebäude reinigen.



Aufwendiges Vergabeverfahren

Die Kosten für die Reinigungsleistungen liegen bei rund vier Millionen Euro. Über die Ausschreibung informierte Heiko Ebert, einer der beiden Chefs der Unternehmensberatungsfirma "konzept 2", die mit dem komplexen Vergabeverfahren beauftragt wurde.



Infobox: Diese Reinigungsleistungen werden ausgeschrieben

Für die Dauer von vier Jahren sollen folgende Gebäude gereinigt werden:

Los 1 : Bauhof, Berufliches Schulzentrum Forchheim, Pestalozzischule und Georg Hartmann-Realschule

Los 2 : Herder-Gymnasium, Ehrenbürg-Gymnasium, Landratsamt Forchheim und Deponie

Los 3 : Gymnasium Fränkische Schweiz, Realschule Ebermannstadt und Dienststelle Ebermannstadt

Los 4 : Realschule Gräfenberg

Los 5 : Glasreinigung aller Gebäude (ein sogenanntes Fachlos)



Verfahren Die Ausschreibung erfolgt mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. Europaweit können alle Reinigungsfirmen ihr Interesse bekunden. Über die Kriterien Qualifikation und "garantierte Reaktionszeit" (örtlicher Bezug wichtig) wird eine Rangliste erstellt. Davon werden nur die ersten sechs bis acht Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert.



Entscheidung Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgenden Kriterien: Preis, Leistungswert (wie viel Fläche in welcher Zeit gereinigt wird), Zeit für Objektbetreuung, Konzept zur Qualitätssicherung, Konzept zur Objektorganisation. Nach diesen Kriterien werden Punkte vergeben, die Firma mit der höchsten Punktzahl ist das wirtschaftlichste Angebot. Bei der Glasreinigung gilt als Zuschlagskriterium nur der Preis.



Mindestlohn Seit 2007 gibt es bei der Gebäudereinigung einen Mindestlohn nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Für Gebäudereiniger liegt der Stundenlohn aktuell bei 10,30 Euro, 2019 erhöht er sich auf 10,56 Euro.