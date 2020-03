Per Brief wählen bis zum Schluss

Die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland zieht immer weitere Kreise. Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen schließen und die Bürger sind dazu aufgerufen, größere Menschenansammlungen zu meiden. Auch vor dem Landkreis Forchheim hat der Virus nicht Halt gemacht. Der erste positive Fall ist bekannt. Am Sonntag wird dann gewählt, für viele bleibt die Frage, inwieweit der Virus auch die Wahl beeinflusst.

Zu vermehrten Anträgen für Briefwahlunterlagen kam es in den letzten Tagen nicht, sagte der Leiter des Wahlamtes in Forchheim, Dieter Walda. Eine vermehrte Briefwahlbereitschaft wegen des Corona-Viruses könne er nicht feststellen.

Immer mehr Briefwähler

In Ebermannstadt verzeichnet Wahlleiter Andreas Kirchner eine erhöhte Nachfrage zur Briefwahl. Über die Hälfte aller erwarteten Wähler haben sich für die Briefwahl entschieden. Etwa 2800 von 4000 werden ihr Kreuz zuhause und nicht in der Wahlkabine machen. Aber auch für ihn liegt das nicht am auftretenden Corona-Virus, sondern viel mehr an den Wahlzetteln für die Kommunalwahlen und die Bequemlichkeit. "Der Wahlzettel in Ebermannstadt für den Stadt- und Kreisrat ist wegen seiner Lesbarkeit nicht ideal", erklärt Andreas Kirchner. Die Namen seien kleiner geschrieben, um alle Kandidaten auf den von Haus aus überdimensionalen Zetteln unterzubringen. Um für alle Wähler trotzdem eine 100-prozentige Lesbarkeit zu garantieren sind die Wahlkabinen mit Leselupen ausgestattet und auch vergrößerte Wahlzettel werden ausgehängt.

Gerissene Kuverts kleben

Die Größe der Wahlzettel und die vielen Stimmen, die abzugeben sind, erleichtern eine Briefwahl. Zuhause kann man in Ruhe die riesigen Zettel auf einem Tisch ausbreiten. Das Problem wie in Bamberg, dass es extra größere Wahlkabinen braucht, um die riesigen Zettel ausbreiten zu können, gibt es in Forchheim aber nicht, beruhigt Dieter Walda. Die Stimmzettel seien nicht größer als bei der letzten Kommunalwahl und würden problemlos in der Kabine Platz finden. Wer die bis zu vier Stimmzettel zuhause ausfüllt, muss sie dann in ein Kuvert packen, das kann je nach Größe der Zettel ganz schön schwierig werden. Wenn das Kuvert reißen sollte, darf man dieses mit Tesafilm selbst zukleben. Es sollte dann aber nichts mehr herausfallen können.

Um in den Wahllokalen und -kabinen gegen das Corona-Virus vorzubeugen, hat das Wahlamt in Ebermannstadt Vorbereitungen getroffen: "Es liegen Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel bereit. Und jeder kann seinen eigenen Stift mitbringen", sagt Andreas Kirchner. Auch in Forchheim kann der eigenen Stift mitgebracht werden, aber das sei bei den letzten Wahlen auch schon möglich gewesen - unabhängig vom Corona-Virus.

Wer sich spontan noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte, kann dies noch bis heute tun. Sollte sich jemand am Wochenende in Quarantäne begeben müssen oder am Wahltag an einer anderen Erkrankung leiden und nicht ins Wahllokal gehen können, kann der Wahlschein am Wahlsonntag in den Wahllokalen bis 15 Uhr beantragt werden. Auch das ist eine Regelung, die es bereits länger gibt und nicht erst für den Corona-Virus eingeführt wurde. Eine bevollmächtigte Person kann die Unterlagen dann mit einem einfachen Schreiben abholen und wieder dort abgeben. Allerdings muss das, wie bei allen anderen Wählern auch, bis 18 Uhr erfolgen. Briefwahlunterlagen müssen bis dahin auch abgegeben worden sein.