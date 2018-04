Paul Maar liest und zeichnet in Eggolsheim und begeistert die Kinder

Paul Maar, einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren, las auf Einladung der Verantwortlichen der Marktbücherei Eggolsheim in der Kulturscheune im Rathaus aus seinen Werken. Die rund 100 Plätze waren gefüllt, aufgeregt warteten die vorwiegend kleinen Fans auf den Autor.



Fast alle kannten das "Sams", die freche Kunstfigur des Bamberger Schriftstellers und Illustrators. Bei der Begrüßung des prominenten Gastes präsentierte Büchereileiterin Alexandra Dormann stolz ein Buch des 80-Jährigen. "Das haben Sie mir bei ihrer letzten Autorenlesung vor 14 Jahren in Eggolsheim signiert", erklärte sie dem prominenten Gast.



Vom Wünsche erfüllenden Sams, dem von orientalischen Abenteuern träumenden Lippel bis hin zum Herrn Bello - bei seiner Lesung für die kleinen Zuhörer stellte Maar die Kinderbuchhelden vor. Auf einem Flipchart zeichnete er dazu die Figuren.



Es gab auch einen kleinen Einblick in sein neuestes Werk "Das große Buch von Paul Maar". Darin sind eine Auswahl seiner beliebtesten Geschichten und viele bekannte Reime und Gedichte, aber auch brandneue Texte und Illustrationen zusammengestellt.



Kichern beim "Affen"-Gedicht

Wie wunderbar seine sprachspielerischen Gedichte sind, zeigte sich am Kichern des Publikums beim "Affen"-Gedicht. Bei den Versen vom "Wenn-dann"-Gedicht stimmten die Kinder sogar lauthals mit ein.



Dem 80-jährigen merkte man bei seiner Lesung sein Alter nicht an, er freute sich sichtlich auf der Bühne über die Begeisterung der Kinder. Wenn er mit verschiedenen Stimmen aus den Geschichten vorliest, scheint es, als sei er selbst noch immer ein Stück Kind. Er geht auf in seinen Geschichten und Gedichten, die Zuhörer kleben förmlich an seinen Lippen. Und zum Abschluss nimmt sich der vielfach ausgezeichnete Künstler viel Zeit, um Bücher zu signieren. So wie vor 14 Jahren.