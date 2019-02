Paradiesvögel und Prinzessinnen

Wenn Doktor Franz Macht von einer Domina im SM-Studio ausgepeitscht wird, wenn der Gößweinsteiner Feuerwehrkommandant Marcel Zweck in seinem roten Strampelanzug für brüllendes Gelächter sorgt, wenn Bürgermeister Stefan Frühbeißer sich mit dem Chinesen Steif Ling als Elektron durch das Glasfaserkabel zwängt und Andreas Schmidt als Ehekrüppel über sein Leid klagt, dann ist Fasching in Pottenstein. Für die erste Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein in dieser Session hat der Faschingsrentner Franz Macht das Bühnenstück "Das Elektron und der Breitbandausbau" (mit Stephan Dresel als Bürgermeister und Maxi Sebald als Chinese "Steif Ling") geschrieben, bei dem Bürgermeister Stefan Frühbeißer kräftig auf die Schippe genommen wurde.

Von ihm stammt auch der Sketch "Der Traum des Dr. Franz Macht" bei dem er sein eigenes Ich spielte. Wegen seiner Missetaten gegenüber Frühbeißer muss Macht leiden. Dafür sorgt "Domina Stefanie" (Stephan Dresel). Der Kunde wird nicht nur ausgepeitscht, sondern sogar mit dem Schwert einen Kopf kürzer gemacht. Zum Glück nur im Traum.

Traumhafte Gardetänze

Traumhaft waren hingegen die Tänze der vielen Garden. Die Kleinsten der Wackelzahngarde glänzten als Eisprinzessinnen, die Junioren als Matrosen auf den sieben Weltmeeren und die Prinzengarde als Paradiesvögel. Die Damen des Weiberballetts kamen als Frösche und die Herren des Männerballetts als "Stormtrooper" aus Star Wars. Akrobatische Höchstleistungen boten die Prinzen-, Junioren- und Wichtelgarden mit ihren Gardetänzen ebenso, wie die beiden Tanzmariechen Nadja Teichmann und Anna-Lena Berner.

Neu war die Frauentanzgruppe, die Präsident Stephan Dresel mangels Namen kurzerhand auf "Die närrischen Närrinnen" taufte und die eine klasse Playbackshow in bunten Märchenkostümen auf`s Parkett legten.

Orden verlieben

Nicht wegzudenken ist der frühere Senator Andreas Schmidt in seiner Paraderolle "Der Ehekrüppel" oder als Bauleiter in dem urkomischen Sketch "Die Baustelle" auf der "Pepe" (Marcel Zweck) zur Belustigung der Zuschauer immer wieder in die Baugrube fällt. Der letzte Pottensteiner Dukatenesel ging an den Erfinder des Dukatenesels, Franz Macht. Der Vizepräsident der Förderation Europäischer Narren, Manfred Heckel, aus Gößweinstein, händigte Macht die4sen Faschingsorden aus. Stephan Dresel wurde mit einem Sonderorden ausgezeichnet.

Die erste Prunksitzung seit 26 Jahren ohne Faschingspräsident Macht meisterten seine Nachfolger Stephan Dresel und Nadja Urschlechter bravourös. Urschlechter aus Weilersbach ist die erste Sitzungspräsidentin in der Geschichte des Narrenkübels.