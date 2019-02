"One billion rising" in Forchheim - Tanzaktion für Gewaltfreiheit am Rathausplatz

Am Rathausplatz in Forchheim tanzen am Donnerstag, um 14 Uhr, Schülerinnen, Schüler, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen der Aktion "One billion rising". Am Valentinstag wollen die Teilnehmer damit ein Zeichen setzen für "eine Welt, in der Mädchen und Frauen ohne Angst, selbstbestimmt und frei leben können".

"One billion rising" ist eine weltweite Kampagne, die sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen einsetzt. In Forchheim findet die Aktion bereits zum fünften Mal statt. Dieses Jahr tanzen in Forchheim Schülerinnen und Schüler vom Herder- und vom Ehrenbürg-Gymnasium mit, erklärt Mar Rodriguez, eine der Organisatorinnen in Forchheim. Rodriguez ruft die Schulen auf, bei der Tanzaktion mitzumachen und Gewaltfreiheit zum Thema im Unterricht zu machen. Weitere Infos zu der Initiative finden Sie auf www.onebillionrising.de.