Oldtimer glänzen vor der malerischen Kulisse in Egloffstein

Die Oldtimer waren los: Mehr als 100 Fahrzeuge, älter als Baujahr 1988, waren in der Fränkischen Schweiz unterwegs, um die Region zu erkunden und dabei spielerische Abenteuer zu bestehen. Die Ausfahrt durch die Fränkische Schweiz ist Teil des dreitägigen Klassik-Oldtimer-Wanderns des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) mit historischen und klassischen Automobilen.



Auf dem großen Parkplatz des Café Wirth in Egloffstein trafen sich die Teilnehmer zur ersten zweistündigen Wanderpause. Nachdem alle Kaffee und Kuchen genossen hatten, gab es einen kleinen Wettbewerb: ein Entenrennen auf der Trubach beim Freibad. Die schnellste Plastikente bekam die höchste Punktzahl und das summierte sich den Tag über. Denn überall warteten ähnliche Geschicklichkeitsspiele oder knifflige Fragen auf die Oldtimerfahrer. Wer die meisten Punkte gesammelt hat, bekommt am Samstagabend den Sonax-Pokal verliehen.



Das älteste Fahrzeug ist ein Ford Thin Lizzy Baujahr 1911 mit 20 PS, das stärkste eine Corvette C3 von 1971 mit 365 PS und 7443 Kubikzentimetern Hubraum. Veranstaltet wurde das ganze vom ADAC Nordbayern, der die Tour in Zusammenarbeit mit der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz ausgearbeitet hat.



Die ADAC-Deutschland-Klassik ist eine der bekanntesten Oldtimer-Veranstaltungen Deutschlands und jedes Jahr in einer anderen Region im Bundesgebiet zu Gast. In diesem Jahr haben sich über 100 historische Fahrzeuge in Bamberg zusammengefunden, um von dort aus die Fränkische Schweiz, die Haßberge und den Steigerwald zu erkunden. Bis Sonntag kann man die Oldtimerkolonne in Franken bewundern.