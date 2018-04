Öffentliche Toiletten in Forchheim: Wo kann man pinkeln?

Die Stadt Forchheim wird von vielen Touristen besucht. Aber auch Einheimische tummeln sich - vor allem wenn das Wetter besser wird - in der Stadt. Doch wohin muss man gehen, wenn man "muss"?



Wer in Forchheim pinkeln muss, dem stehen fünf öffentliche Toiletten zur Verfügung. Vier davon werden von der Stadt unterhalten. Die andere Toilette - in der Tiefgarage - untersteht den Stadtwerken.

Wie sauber sind die Toiletten?

Täglich werden die Toiletten geputzt. Dafür sorgt die Stadt Forchheim. Trotz aller Bemühungen gibt es von Zeit zu Zeit Probleme. Vandalismus ist trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten (von 7 bis 20 Uhr) ein bekanntes Problem.

