Oberbürgermeister-Wahl in Forchheim: FT-Podiumsdiskussion Von Zuhause aus live verfolgen

Das Interesse der Forchheimer an den diesjährigen Kommunalwahlen und besonders am Posten des Oberbürgermeisters könnte größer nicht sein. Kein Wunder, kaum ein Urnengang in den vergangenen Jahren hat mehr Spannung versprochen. Dies führte dazu, dass die kostenlosen Karten für die Podiumsdiskussion, welche der Fränkische Tag zusammen mit den IHK und Radio Bamberg am Montag, 17. Februar 2020, veranstaltet, schon nach kurzer Zeit vergriffen waren. Eine organisatorische Änderung gibt es noch: Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

FT-Podiumsdiskussion live verfolgen

Der FT wird selbstverständlich über die Podiumsdiskussion berichten und die Forchheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen Platz erhalten haben, umfassend darüber informieren. Hier finden Sie am Montagabend (ab 19.30 Uhr) die Live-Übertragung der FT-Podiumsdiskussion in Forchheim mit allen drei OB-Kandidaten: