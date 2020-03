Am Mittwochmittag (18.3) schlug Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) Alarm. In einem "Appell" an die Staatsregierung drängte er auf eine Verschiebung der Wahl vom 29. März. "Ich halte wegen der Corona-Pandemie die Stichwahl für nicht durchführbar", sagte Kirschstein ...