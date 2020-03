OB-Kandidaten-Check: Teil 4 dreht sich um Umweltpolitik in Forchheim

Die Umwelt zählt zu den bestimmendsten Themen der Kommunalwahl. In Forchheim haben Hunderte Jugendliche und Erwachsene bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Aktivisten fordern den Klimanotstand in der Königsstadt - am Freitag, 13. März, zwei Tage vor der OB-Wahl, wollen sie erneut durch Forchheim ziehen.

Eines ist auffällig: Mit ökologischen Ideen werben alle drei OB-Kandidaten um Wählerstimmen - nicht nur die Grüne Annette Prechtel. Auch CSU-Kandidat Udo Schönfelder packt einen Baumsetzling auf sein Wahlplakat. Und der amtierende OB Uwe Kirschstein plädiert im SPD-Wahlprogramm für ein Klimaschutzkonzept.

Erneuerbare Energien, Flächenverbrauch, -Ausstoß und Verkehrwende - wie stehen die drei OB-Kandidaten zu Umweltthemen in der Stadtpolitik? Im vierten Teil der FT-Serie "OB-Kandidaten im Check" erklären Uwe Kirschstein (SPD), Annette Prechtel (Grüne) und Udo Schönfelder (CSU), welche Ideen sie konkret für ein nachhaltiges Forchheim verfolgen.

Den ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Weitere bisher erschienene Teile: Persönliches, Wohnen, Verkehr.