OB-Kandidaten-Check: Teil 2 dreht sich ums Wohnen in Forchheim

Kaum ein Thema wird seit Monaten bundesweit so emotional debattiert wie die Frage nach ausreichend Wohnraum. Kein Wunder - nicht nur in den großen Ballungszentren werden bezahlbare Wohnungen immer begehrter. In der Regel übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches.

Auch in kleineren Städten wie Forchheim sind die Probleme bekannt. Durch eine starke Industrie und gute Arbeitsplätze ist die Region beliebt. Laut einer Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik wächst die Bevölkerung im Landkreis Forchheim bis 2038 weiter an. Dies birgt viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Etwa die, allen ein Dach über den Kopf garantieren zu können. Vor allem Familien und einkommensschwachen Menschen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind.

Leerstände wiederbeleben, neue Baugebiete ausweisen, soziale Richtlinien einhalten, vielleicht sogar einen Mietspiegel einführen - Konzepte und Ideen gibt es einige.

Im zweiten Teil der FT-Serie "OB-Kandidaten im Check" geben Uwe Kirschstein (SPD), Annette Prechtel (Grüne) und Udo Schönfelder (CSU) Einblicke in ihre Lösungsvorschläge für Forchheim als Wohnstadt.

