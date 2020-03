OB-Kandidaten-Check: Heute geht es um die Wirtschaftspolitik in Forchheim

Wer die Wirtschaft in Forchheim ausschaut, muss dafür in zwei Richtungen blicken: In die großen Industrie- und Gewerbegebiete und in den Mikrokosmos der Innenstadt.

Die Wirtschaft in Forchheim steht gut da, große Firmen sorgen für Wohlstand und Wachstum. Die Wirtschaftsförderung der Stadt arbeitet auf Hochtouren, unterstützt interessierte Investoren, Existenzgründer und bereits hier ansässige Firmen. In Forchheim-Nord und bei Kersbach (Bertelsweiher) entstehen neue Gewerbegebiete, Firmen möchten erweitern oder sich neu ansiedeln.

In der Innenstadt dreht sich das Händler-Karussell immer weiter. Seit April 2018 darf Citymanagerin Elena Büttner mit ihren Ideen die Innenstadt beleben und stärken, Leerstand verringern. Der Verein "HeimFOrteil" hat sich neu gegründet, um die Innenstadt lebendig zu halten.

Im sechsten und letzten Teil der FT-Serie "OB-Kandidaten im Check" geben Uwe Kirschstein (SPD), Annette Prechtel (Grüne) und Udo Schönfelder (CSU) Einblicke in ihre Lösungsvorschläge für die Forchheimer Wirtschaft.

Den ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Weitere Themen waren: Persönliches, Wohnen, Verkehr, Umwelt und Kultur.