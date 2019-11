Noch mal Plogging in Forchheim und Heroldsbach

Forchheims letzter Plogging-Lauf 2019 findet Samstag, 16. November, um 10.30 Uhr statt unter dem Motto "Lauf dich fit und mach unsere Stadt dabei ein bisschen sauberer". Treffpunkt ist am Tennisclub-Parkplatz in der Krankenhausstraße.

Plogging - joggen und dabei Müll sammeln - wird in Forchheim seit Oktober 2018 angeboten und fand 2019 regelmäßig statt. Aus der Anfangsidee, einen kleinen Beitrag für die Umwelt zu leisten, sei inzwischen eine Art ehrenamtliche Berufung geworden, sagt Initiator Matthias Hösch.

Im Durchschnitt sind es 15 Teilnehmer, darunter auch "Wiederholungstäter", die so oft wie möglich dabei sein wollen. Inzwischen wurde auch Josef Heilmann von der Freizeitinitiative Franken dazugewonnen. Er hat gemeinsam mit Toni Karabulut Plogging an die Grundschule in Reuth gebracht und dort spielerisch mit den Kindern umgesetzt.

Als kleinen Abschluss dieses Jahres werden die Jungen Bürger Heroldsbach ebenfalls am Samstag um 10 Uhr in Heroldsbach, Treffpunkt Rathaus - auch ein Plogging veranstalten.

Unterstützung gibt es weiterhin von Sebastian Hösch und den Jungen Bürgern (JB) der Stadt Forchheim; diese versorgen Teilnehmer mit der gesamten Ausrüstung, die gebraucht wird: Jeder bekommt reichlich Müllbeutel und Handschuhe, damit das Ganze auch hygienisch bleibt.

Matthias Hösch bilanziert: "Es freut mich, dass 2019 Forchheim-Plogging so gut angekommen ist, und wir können stolz drauf sein, damit etwas erreicht zu haben." 2020 geht die Aktion weiter. Toni Karabulut ergänzt: "Es ist klasse, dass immer wieder von Jung bis Alt verschiedene Teilnehmer dabei sind. Die Übungen, die wir zeigen, sind auch für jeden zu stemmen und es macht in der Gruppe einfach Spaß."

Am Samstag, 23. November, findet um 11 Uhr Plogging auch in Bamberg statt. Initiator ist wieder Matthias Hösch mit Unterstützung von "Clever Fit" Bamberg und dem Kulturboden Hallstadt.