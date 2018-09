Nicht Verpackungskünstler, sondern Handwerker legen Hand an im Amtsgericht Forchheim

Beim derzeitigen Anblick des Forchheimer Amtsgerichts könnte man meinen, der Verpackungskünstler Christo hätte Hand angelegt, um dem Gebäude seinen so typischen Kunststil zu verpassen. In Wirklichkeit wird hinter der Verhüllung, die sich als profaner Staubschutz entpuppt, mit Hochdruck gearbeitet, um die energetische Sanierung des Gebäudes voranzutreiben. Gerichtsbesucher haben es längst bemerkt: Wo sonst juristisches Handwerk gefragt ist, bestimmt momentan auch klassisches Handwerk das Bild. Zahlreiche Gewerke - vom Fensterbauer, Schreiner, Maurer, Maler bis hin zum Elektriker und Heizungsbauer - arbeiten Hand in Hand, um den Fenster- und Heizungsaustausch zügig voranzubringen.

"Man hat mich auf der Straße auch schon mal angesprochen, ob das Gericht überhaupt ,geöffnet' hat.", weiß Amtsgerichtsdirektor Franz Truppei zu berichten. Tatsächlich läuft der Gerichtsbetrieb allen Einschränkungen zum Trotz weiter. Einen Stillstand der Rechtspflege dürfe es schließlich nicht geben, und eine Auslagerung des Gerichts kam nicht in Betracht, erläutert Truppei in einer Pressemitteilung der Behörde. So habe man in der Gerichtsbibliothek kurzerhand Behelfsarbeitsplätze eingerichtet und durch interne Umsetzungen erreichen können, dass die Arbeit einschließlich des Sitzungsbetriebs trotz permanent zeitgleichen Ausfalls mehrerer Räume nahezu reibungslos fortgeführt werden konnte.

Lärm und Staub

Truppei lobt die Einsatzbereitschaft, mit der sich die Bediensteten des Amtsgerichts den widrigen Umständen mit Lärm, Staub und Arbeitsplatzverlagerung stellten, aber auch das Verständnis der Gerichtsbesucher, die ihren Anliegen in einem Baustellenambiente nachgehen müssten. "Ernsthafte Beschwerden sind mir bislang nicht zu Ohren gekommen", stellt er nicht ohne Erleichterung fest.

Nachdem der Gerüstaufbau auch genutzt wird, um den Anstrich der Gebäudefassade zu erneuern, werden die Arbeiten bei planmäßigem Voranschreiten Anfang Oktober abgeschlossen sein. Dann sollten die Hüllen fallen und sich endlich wieder der Normalbetrieb einstellen, so die Hoffnung des Behördenleiters.