Neues Wirtshaus in Bammersdorf soll nur ein erster Schritt sein

Kein Metzger und Bäcker mehr



Das Sportheim hat nach vielen Jahren der Eigenbewirtschaftung durch die Mitglieder des SV Bammersdorf wieder einen Pächter. Der 33-jährige Montenegriner Mirsad Hazibegovic, ein gelernter Koch, übernimmt gemeinsam mit seinem Bruder Adnan und der gesamten Familie die Bewirtung der Sportheimwirtschaft."Bei Mirso" können die Gäste künftig an allen Wochentagen außer am Montag (Ruhetag) ab 17 Uhr italienische Küche genießen. Sonntag ist bereits ab 11 Uhr geöffnet. Für den Vorsitzenden des Sportvereins, Klaus Braun, ist das eine runde Geschichte. "Unser Sportheim hat wieder öfter offen, wir konnten die Bewirtung mit den Mitgliedern nur schwer aufrechterhalten", erklärt Braun.Nachdem in Bammersdorf mit der Metzgerei und zuletzt der Bäckerfiliale das letzte Geschäft im vergangenen Jahr zugemacht hatten, kann rund um das Sportheim mit dem angeschlossenen Feuerwehrgerätehaus, dem Schützenheim und dem Jugendtreff ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen.Es ist geplant, dass auch die Kirchweih wieder hier gefeiert wird. Sie war in den letzten Jahren auf Schloss Jägersburg verlagert worden. "Der Gottesdienst soll aber weiterhin in der Kapelle stattfinden", wünscht sich der Dritte Bürgermeister der Marktgemeinde Eggolsheim, Günter Honeck (BBG).Zur feierlichen Eröffnung des Restaurants waren auch Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) und das Gemeinderatsgremium eingeladen. "Eine tolle Sache für Bammersdorf", findet Bürgermeister Schwarzmann.Die Marktgemeinde Eggolsheim ist Eigentümer des Sportheimes und hat für die neue Einrichtung der Küche 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. "Der Beschluss dazu war einstimmig", betont Schwarzmann. "Es soll ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen, Gastronomie gehört federführend dazu", erklärte er.Für den Umgriff hat die Marktgemeinde ein Konzept mit neuem Spielplatz, Parkplätzen und der Neugestaltung des Vorplatzes der Feuerwehr ausarbeiten lassen. 350.000 Euro sind dafür vorgesehen. "Der Baubeginn wird in den kommenden zwei, drei Wochen erfolgen", kündigt der Gemeindechef an.