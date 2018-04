Neues Leben für die alte "Enno" in Forchheim

Leerstehen wird die alte Wache am Paradeplatz nicht, das ist fast sicher, auch wenn der neue Pachtvertrag noch nicht unterschieben ist. Ein Flammkuchenhäusle wird es aber bald nicht mehr sein. Die bisherigen Betreiber sperren die Türen zu.Anders in der ehemaligen "Enno", die zwischenzeitlich "Tinello" hieß. Dort werden die verschlossenen Türen bald wieder geöffnet. Mit einem neuen Konzept wird Kathrin Grüner, die zurzeit als Hoteldirektorin eines Vier-Sterne-Hauses mit zwei Restaurants in Weisendorf tätig ist, dort im Sommer ein neues Restaurant eröffnen. Sie freut sich auf die Selbstständigkeit und ist sich sicher, dass alles gut kalkuliert sei.Weitere Informationen zur Schließung der alten Wache und zur Eröffnung in der Apothekenstraße finden Sie im Fränkischen Tag Forchheim vom 5. April oder online als Premiumartikel hier auf inFranken.de