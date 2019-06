Neues Baugebiet in Heroldsbach und Reitstall wird erweitert

Die prosperierende Großgemeinde Heroldsbach will weiter wachsen. Die Voraussetzungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung geschaffen. So beschloss der Rat für die Flurnummern 533 bis 539 sowie für 539/1 und die Teilfläche 562, Gemarkung Heroldsbach, die an den bestehenden Bebauungsplan "In der Hub" angrenzen, einen neuen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß Baugesetzbuch aufzustellen. Das Plangebiet soll allgemeines Wohngebiet werden. Das Bebauungsplangebiet grenzt nördlich, westlich und östlich an landwirtschaftliche Flächen, im südlichen Bereich an eine vorhandene Bebauung des Baugebietes "In der Hub" an. Insgesamt umfasst das Plangebiet eine Fläche von rund 29.800 Quadratmetern.

Sondergebiet "Reitstall"

Nachgebessert wurde auch beim Gelände des Reit- und Fahrvereins Schloss Thurn. So wurde vom Gremium beschlossen, die Flurnummern 135 (Teilfläche) und 136, Gemarkung Heroldbach, welche im Eigentum des Reit- und Fahrvereins sind, nachträglich noch als Sondergebiet "Reitstall" auszuweisen. Das Bebauungsplangebiet grenzt an bestehende landwirtschaftliche Flächen und Wald an und umfasst eine Fläche von 16.500 Quadratmetern. Sowohl die Aufstellung eine Bebauungsplanes "Reitstall Thurn" sowie eine Änderung des Flächennutzungsplanes wurden beschlossen.

Trauer um Gemeinderat Reichelt

Nachdem plötzlich und überraschend das langjährige und dienstälteste Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Heroldsbach, Herbert Reichelt, am 26. Mai verstorben ist, ging es nun darum, einen Nachfolger zu finden. Reichelt bekleidete stolze 41 Jahre das Ehrenamt als Gemeinderatsmitglied und war über 18 Jahre als Zweiter Bürgermeister für die Großgemeinde Heroldsbach tätig. Nun muss ein Nachfolger gefunden werden, damit die Ist-Stärke des Gemeinderates wieder auf 21 Mitglieder aufgestockt werden kann. Listennachfolgerin der CSU Heroldsbach ist Astrid Häfner (658 gültige Stimmen), gefolgt von Markus Igel (595), Martin Langmar (592) und Annette Bohn (524). Nun muss binnen einer Woche geklärt werden, ob die Nachfolgerin (Astrid Häfner) die Wahl annehmen wird.

Bestätigung der Kommandanten

Nur eine reine Formsache war die Bestätigung des Kommandanten und des stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oesdorf. Nachdem in der Dienstversammlung Stefan Pihl für sechs Jahre als Kommandant und Manuel Giesl als Stellvertreter gewählt worden waren, wurden die beiden Führungskräfte nun auch offiziell vom Gemeinderat in ihren Ämtern bestätigt. Sowohl Pihl als auch sein Stellvertreter Giesel, so stellte die Verwaltung fest, würden die Voraussetzungen nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz erfüllen. Die für die Übernahme solcher Ämter erforderlichen Lehrgänge seien von den beiden erfüllt worden.