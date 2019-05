Neuer Gemeinderat in Kleinsendelbach für das letzte Jahr

Knapp ein Jahr vor der Wahl eines neuen Gemeinderates hat es im Kleinsendelbacher Gremium einen Wechsel gegeben: Bernhard Mehl (DGem) schied aus persönlichen Gründen aus. Für ihn wurde nun Peter Wartenfelser als Listennachfolger von Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWK) vereidigt. Im Rechnungsprüfungsausschuss wird für die Fraktion der Dorfgemeinschaft Peter Wartenfelser als zweiter Stellvertreter den Platz besetzen. Neuer Verbandsrat als zweiter Stellvertreter für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz ist ebenfalls Wartenfelser.

14 Einwände

14 Einwände behandelte der Gemeinderat zur Einbeziehungssatzung "Schellenberg". Der Gemeinderat billigte den vom Büro für Städtebau und Bauleitplanung Wittmann, Valier und Partner ausgearbeiteten Planentwurf sowie die Planänderungen.

Sozial- und Bürocontainer

Sozial- und Bürocontainer sollen am Ortsausgang von Steinbach auf dem Gelände eines Garten- und Landschaftsbetriebes aufgestellt werden. Die Container sind eine bauliche Anlage und müssen deshalb baurechtlich behandelt werden. Dass die Container zu Wohnzwecken genutzt werden könnten, sei nicht zu befürchten, meinte Werner, Es handele sich lediglich um Sozial- und Büroräume für Betriebsangehörige . Mehrheitlich erteilten die Räte ihr Einvernehmen mit der Maßgabe der genauen Überprüfung der Funktionsfähigkeit der betriebseigenen Abwasserbeseitigungsanlage.

"Naturhotel" in Igensdorf

Der Markt Igensdorf möchte den Bebauungsplan "Naturhotel" aufstellen und den Flächennutzungs- und Landschaftsplan anpassen, um im Ortsteil Stöckach einen Hotelbetrieb zu ermöglichen. Die Gemeinderäte erhoben gegen beide vorgelegten Varianten keine Einwände.

Familienstützpunkt

Der ökumenische Familienstützpunkt in Neunkirchen am Brand, der in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband betrieben wird, benötigt dringend finanzielle Unterstützung, um seine Arbeit weiterführen zu können. Der Stützpunkt wird so stark frequentiert, dass zehn Stunden für die Arbeit der leitenden Sozialpädagogin Evelyn Lacken nicht mehr ausreichen. Doch reichen die Mittel für eine Stundenerhöhung nicht aus. Die Räte beschlossen, den Familienstützpunkt einmalig mit 400 Euro zu unterstützen.

Neubau "Am Steingraben"

Für die Erschließung der Neubauvorhaben "Am Steingraben" in Steinbach ist es notwendig, Schmutz- und Regenwasserkanäle herzustellen. Bei der Ersterschließungen ist die Gemeinde Kostenträger. Bereits in der Aprilsitzung war der Auftrag an die Firma Tauber-Bau vergeben worden. Nun hat das Unternehmen einen Verständnis- und Kalkulationsfehler eingeräumt und den Preis korrigiert von 11.600 auf 23.205 Euro. Die Räte beschlossen, der Baufirma den Auftrag zu entziehen und an den nun wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. Eine Rückfrage bei diesem ergab, dass er das Angebot noch aufrechterhält. Die Kapazitäten bei der Firma Winkler (Hausen) lassen es zu, dass ein Baubeginn in der Kalenderwoche 21 möglich ist. Der Gemeinderat beauftragte die Firma Winkler, die Kanalarbeiten in Steinbach zum Preis von 16.600 Euro auszuführen.

Kinderhaus

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Betriebserlaubnis für das Kinderhaus "Zur Schatzinsel" ist es notwendig, dass der Träger den Bedarf an Betreuungsplätzen nach Alterskategorie formal anerkennt. Die Betriebserlaubnis soll von 75 auf 92 Plätze erweitert werden. Die Erweiterung betrifft ausschließlich die Schulkindbetreuung von 13 auf 30 Kinder. Die baulichen Erweiterungen wie auch die personelle Ausstattung werden ab September sichergestellt sein, erklärte Werner. Die Räte erkannten die einstimmig an.